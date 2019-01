Quota 100 | decreti in ritardo | cambiano i criteri d' accesso per l' Ape Social e OD

Pensioni - in attesa del decreto su Quota 100 sono aumentati di 5 mesi i requisiti. Scaduti Ape sociale e Opzione donna : In attesa del decreto attuativo con le novità sul sistema previdenziale e quota 100, sono aumentati i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata che il governo aveva annunciato di voler congelare. Dall’1 gennaio infatti, come previsto dalla normativa precedente, per lasciare il lavoro sono necessari almeno 43 anni e tre mesi di contributi (42 anni e tre mesi per le lavoratrici): cinque mesi in più rispetto al 2018. Allo stesso ...

Mara Carfagna : “Più tasse per finanziare il reddito di cittadinanza e Quota 100” : Mara Carfagna duro attacco al governo gialloverde, gli italiani pagheranno più tasse per colpa del reddito e di quota100 “Gli italiani oggi pagano più tasse per finanziare quota100 e reddito di cittadinanza, ma ancora non sanno chi e a quali condizioni potrà usufruire dell’uno e dell’altro. I responsabili di questa brillante operazione invece di chiedere scusa pontificano dalle piste da sci e aprono la campagna per le Europee. ...

Quota 100 - il decreto ritarda. Ma Opzione donna e Ape sociale sono scaduti il 31 dicembre : Possibile caos nella riorganizzazione del sistema pensionistico. Il governo aveva previsto una proroga per 'Opzione donna' e 'Ape sociale'. Ma queste due misure sono scadute il 31 dicembre e l'esecutivo non è riuscito a prorogarle prima del 2019. Ora dovranno essere reintrodotte tramite il decreto del Consiglio dei ministri, che ancora non c'è.Continua a leggere

Quota 100 senza penalità e tagli agli assegni dei parlamentari le promesse del Governo : Ultime notizie sulle Pensioni, in molti aspettano che il maxi decreto venga promulgato. Decreto che dovrebbe contenere le disposizioni sul reddito di cittadinanza e su Quota 100. Come è possibile apprendere dalle pagine del quotidiano Il Sole 24 Ore, si tratterà di un decreto molto 'pesante', non solamente dal punto di vista economico, ma per le verifiche periodiche da parte dell'Unione europea, oltre ad una conversione in legge che si ...

Manovra e decreti attuativi - le spine del governo tra Quota 100 e reddito : reddito di cittadinanza anche agli stranieri, uscite pensionistiche anticipate ma con cinque mesi in più e niente proroga per l'opzione donna in tema di previdenza. Sono tante le spine che si ...

Col nuovo anno Quota 100 e tagli sulle pensioni - reddito di cittadinanza da aprile : "Nel 2019 i pensionandi prenderanno di più rispetto al 2018, e quindi tanti giovani troveranno un lavoro per andare a occupare quei posti che verranno liberati da chi potrà usufruire della Quota 100", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini. Si attende per la metà di gennaio 2019 il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. Non ...

Pensioni più alte da gennaio e Quota 100 senza penalizzazioni : Le ultime novità sulle Pensioni vedono proseguire il dibattito tecnico sull'avvio delle nuove misure di riforma del settore, a partire dal decreto per la quota 100 e dal reddito di cittadinanza. Per il 2019 sono stati confermati (come nel caso dell'anticipo Pensionistico Ape sociale, ma anche della proroga dell'Opzione donna), altri hanno rettificato l'andamento previsto dall'aumento dell'età o dei contributi già stabilito anticipatamente dalla ...

Pensioni anticipate Quota 100 - uscita opzione donna e importo assegni : le misure del 2019 : Debutteranno nel 2019 le nuove Pensioni anticipate a quota 100 con uscita dei lavoratori a partire dai 62 anni di età. Tuttavia, la riforma delle Pensioni del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, oltre alla quota 100, segnerà il ritorno delle uscite delle lavoratrici con opzione donna, ma anche il taglio delle Pensioni d'oro. Inoltre è prevista la Flat tax per i pensionati che tornino a vivere in Italia, anche se dalla legge di Bilancio del 2019 ...

Reddito e Quota 100 - i numeri : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, hanno assicurato che saranno varati all'inizio di gennaio e che partiranno dal secondo trimestre dell'anno. ...

Quota 100 e LdS : la Camera approva la Manovra - scendono i fondi sulla previdenza : La nuova Manovra finanziaria ha ricevuto il via libera definitiva dalla Camera. Particolare soddisfazione è arrivata dal Governo targato Lega-Movimento 5 Stelle che, dopo lunghi mesi di trattative, è riuscito a rispettare l'impegno preso con gli italiani ovvero quello di approvare le due misure in campo previdenziale considerate i pilatri fondamentali della nuova Legge di Stabilità. Ridotti i fondi su Quota 100 e reddito di cittadinanza Si ...

Pensioni : Quota 100 - uscita anche prima dei 62 anni - spunta l'ipotesi dello 'scivolo' : Il Governo Conte è tuttora al lavoro sul testo che dovrà introdurre il famigerato meccanismo della Quota 100, il nuovo sistema di uscite anticipate a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. La Legge di Stabilità, infatti, è stata approvata anche dalla Camera e ora, si attendono i decreti sulle misure in materia previdenziale che dovrebbero arrivare tra il 10 e il 12 gennaio 2019. Appare ormai ...

Quota 100 : tagli sulle pensioni - l'ex ministro Boschi attacca Conte : La Camera ha approvato in via definitiva la Manovra. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Giuseppe Conte ha abbracciato i ministri. La legge di Bilancio aveva già passato sabato l'esame del voto di fiducia. Ora si attende il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. A ridosso della fine del 2018 molti sarebbero stati gli ...

Pensioni e LdB 2019 - polemiche su Quota 100 e legge Fornero tra Lega e FI : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 31 dicembre 2018 vedono concretizzarsi l'iter di verifica parlamentare della Manovra e l'approvazione dei provvedimenti di riforma del welfare e della previdenza (tra cui reddito di cittadinanza e Quota 100). Nel frattempo è proseguita la battaglia parlamentare tra maggioranza e opposizione, con dichiarazioni molto forti da entrambe le posizioni. Al centro di molte rivendicazioni si situa ancora una volta ...

