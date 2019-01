Quanto è migliorata la copertura di rete Vodafone | TIM e Wind Tre nel 2018 | migliori

optimaitalia

: Quanto è migliorata la copertura di rete #Vodafone, #TIM e #WindTre nel 2018: migliori città italiane per connettiv… - OptiMagazine : Quanto è migliorata la copertura di rete #Vodafone, #TIM e #WindTre nel 2018: migliori città italiane per connettiv… - didiacca : 'Si tratta di semplificare gli oggetti del mondo nel pensiero,migliorare le qualità di rappresentazione e analisi… - Antonio89806538 : @Fuser10314370 @FuorissimoX @matteosalvinimi Non amo insultare gratuitamente. Personalmente ribadisco quanto afferm… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Quali città italiane hanno la miglioredie soprattutto nel(che abbiamo appena lasciato alle spalle) i vettori mobili, TIM eTre sono riusciti a far crescere i loro servizi di connettività rispetto al 2017? A tal proposito è disponibile l'ultima rapporto AGCOM che analizza i dati presenti nello strumento MisuraInternetMobile.it, normalmente utilizzato dagli italiani per verificare la qualità della navigazione all'indirizzo di proprio interesse.La prima buona notizia generica è che dal 2017 alsi è potuto toccare con mano un concreto miglioramento del servizio di connettività grazie ad una maggioredel territorio nazionale. Nei due anni successivi, le città oggetto dell'indagine sono state sempre 40 e proprio nel, ben 26 di queste hanno visto migliorare la velocità di download del 12%, arrivando in media a 31 Mbps e quella ...