Protezione civile | scatta stasera nuova allerta neve in Campania

Campania - la Protezione civile ai Comuni : prepararsi al rischio neve : La Protezione Civile della Campania ha inviato un alert alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Meteo Protezione civile domani : freddo e neve in arrivo su diverse regioni - ecco le zone interessate : Nella giornata di domani avremo l'avvicinamento di una massa d'aria di origine artica che apporterà un peggioramento atmosferico ed un primo calo delle temperature, in particolare sulle regioni...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile : venti forti in tutta Italia e nevicate fino a quote basse al centro/sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola determinando un aumento della ventilazione e un progressivo calo delle temperature con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Allerta meteo in Sicilia : la Protezione civile mette in guardia da possibile rischio idrogeologico : La Protezione civile regionale ha emanato un aggiornamento delle condizioni di rischio idrogeologico con Allerta meteo gialla per la sera di oggi fino alla mezzanotte, per Palermo e il resto della Sicilia settentrionale. Lo comunica una nota del comune di Palermo. L'articolo Allerta meteo in Sicilia: la Protezione civile mette in guardia da possibile rischio idrogeologico sembra essere il primo su meteo Web.

Gelo e ghiaccio per Capodanno a Ragusa : allerta Protezione Civile : Gelo e allerta ghiaccio da stasera, 31 dicembre e fino al 2 gennaio. Attivato a Ragusa il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici

Protezione civile - 31 dicembre venti di burrasca al centro sud : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani 31 dicembre venti di burrasca al centro sud. Anche la temperatura è in calo.

Allerta Meteo Capodanno - sfuriata fredda al Centro/Sud : la Protezione civile lancia l’allarme per “venti di burrasca e mareggiate” : Allerta Meteo Capodanno – Intense correnti settentrionali in quota stanno interessando l’Italia, masse d’aria provenienti dai Balcani verso il mediterraneo centrale apportano venti forti anche nei bassi strati, interessando il versante adriatico e il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

Meteo Protezione civile domani : freddo e maltempo su Adriatiche e al Sud : Nella giornata di domani, ultimo dell'anno, avremo l'ingresso più marcato della massa d'aria fredda proveniente dai Balcani che si sta avvicinando in queste ore alla nostra penisola. Questa darà...

Meteo Protezione civile domani : tempo in peggioramento al centro-sud : L'avvicinamento di una perturbazione in arrivo da Est, accompagnata da aria più fredda, apporterà nella giornata di Domenica un peggioramento atmosferico al centro-sud, con precipitazioni che...

Etna - verifiche agli edifici : tecnici della Protezione civile Campania al lavoro : Sono partiti per Catania questa mattina gli ingegneri e i geometri della protezione civile della Campania esperti nella verifica della staticità degli edifici per affiancare i colleghi siciliani nelle operazioni di controllo sulle strutture esposte alle sollecitazioni delle onde sismiche di questi giorni. In particolare, i tecnici contribuiranno alla compilazione delle schede AeDES per il rilevamento del danno, il pronto intervento e ...

Veneto - Protezione civile : “680mila euro alle associazioni” : Su proposta dell’assessore Gianpaolo Bottacin la Giunta regionale del Veneto ha deliberato 680mila euro di contributi destinati alle associazioni di Protezione Civile. “Con questa delibera abbiamo dato copertura a tutte le domande ammissibili – spiega Bottacin – pervenute in relazione alle quattro misure del bando promosso nei mesi scorsi con la delibera 1167”. Sono stati assegnati contributi per l’acquisto di ...

Terremoto Catania - Bertolaso scrive a Di Maio : “si tolga la maglia della Protezione civile dopo tutto il fango che gli ha buttato addosso per anni” : Bertolaso scrive a Di Maio che si è recato in Sicilia in seguito al Terremoto di Catania. La lettera aperta è stata inviata al Corriere della Sera. “Pur lontano dal mio adorato Paese seguo sul Corriere online le vicende di una terra bella e fragile. Sono rimasto senza fiato stamane, davanti alla foto del signor Di Maio, che evidentemente si è precipitato a Catania per motivi propagandistici, con addosso la maglia con il logo della ...

Sisma Catania - Bertolaso a Di Maio : “Si tolga la maglia con logo della Protezione Civile” : L'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso ha criticato il vicepremier Luigi Di Maio, tramite una lettera aperta sul Corriere della Sera: "A prescindere dal fatto che spero si stiano anche pre-occupando dei possibili scenari futuri del complesso sistema geologico del Mezzogiorno d’Italia, da inventore di quel logo chiedo al signor Di Maio di togliersi subito quella maglia, per favore!! Capisco che deve cercare di scimmiottare il suo ...