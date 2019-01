Prossimo turno Serie A calcio | si riprende dopo la sosta invernale! Date | programma e

oasport

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) La ventesima giornata dellaA 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo.Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e SPAL-Bologna. Alle ore 18.00 tocca a Cagliari-Empoli, mentre alle ore 20.45 spazio a Napoli-Lazio.Due infine i posticipi di lunedì 21: alle ore 19.00 Juventus-Chievo, mentre alle ore 21.00 Genoa-Milan.Di seguito il calendario completo, ildettagliato e gli orari di tutte le partite della ventesima giornata dellaA 2018-2019 di. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come da indicazioni. Come al solito DAZN ...