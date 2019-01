Potenza | Nicola muore in un incidente | durante il suo funerale se ne va anche il fratello

Blastingnews

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Una vera e propria tragedia familiare, quella che si è verificata nei giorni scorsi in Basilicata, precisamente nella provincia di, riguardante il decesso di due fratelli, rimasti coinvolti entrambi in unstradale. Il drammatico episodio si è verificato nei pressi del piccolo comune di Missanello, sulla Strada Statale 598 Fondovalle Val d’Agri: siaFerraro, di sessantuno anni, che Giovanni Ferraro, di settantotto, hanno perso la vita. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, il più giovane dei due è deceduto immediatamente, praticamente all'impatto, mentre il più grande si è spento nella giornata di lunedì 31 dicembre dopo essere stato ricoverato presso l'ospedale diin gravissime condizioni.Dramma familiare: primailminore,i funeraliil più grande Stando a quanto si apprende dal quotidiano in ...