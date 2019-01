Più di 60 feriti negli scontri di calcio in Algeria

Indonesia - uno tsunami si abbatte sulla costa : 281 morti - Più di mille feriti : A volte la natura non lascia scampo, è inerme l’uomo di fronte al suo manifestarsi nelle forme più catastrofiche. In Indonesia spesso questo si verifica con effetti devastanti. Sulle isole di Giava e Sumatra il 22 dicembre scorso si è abbattuto uno tsunami di enormi proporzioni. Sono morte 281 persone, più di 1.000 sono rimaste ferite e decine di altre disperse. A differenza di tante altre volte, non ci sono state avvisaglie che potessero far ...

In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo tsunami : oltre 220 morti morti e Più di 840 feriti : Uno tsunami innescato da un’eruzione vulcanica ha investito l’Indonesia, nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, causando centinaia di vittime. Il bilancio provvisorio delle onde anomale fino a 20 metri di altezza è di 222 morti, 843 feriti e una trentina di dispersi (fonte Bbc che cita responsabili del governo Indonesiano) , ma ...

Corinaldo - Tommaso si è svegliato dal coma : migliorano le condizioni dei feriti Più gravi : Respirano quasi tutti da soli i 7 feriti arrivati in codice rosso all'ospedale di Ancona dopo la strage della discoteca di Corinaldo. L'ultimo a svegliarsi dal coma è stato Tommaso. Intanto, proseguono le indagini della magistratura: ci sono in totale 8 indagati, tra cui il minorenne fermato con l'accusa di possesso di droga, i titolari della società che gestisce la Lanterna azzurra e i proprietari dell'immobile.Continua a leggere

Concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona : 6 persone hanno perso la vita e Più di 100 feriti : <3 The post Concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona: 6 persone hanno perso la vita e più di 100 feriti appeared first on News Mtv Italia.

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini : «Non è stata una fatalità - c'era Più gente del consentito». Il premier Conte va dai feriti : una Tragedia che lascia impietriti, non si può morire così»: queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul gravissimo incidente in una discoteca in provincia di Ancona. «È ...

Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti e Più di 100 feriti : Dramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaSono state travolte dalla folla in fuga da un locale della provincia di Ancona. Sei persone sono morte e 120 sono rimaste ferite. Il dramma è avvenuto nella discoteca «Lanterna azzurra» di Corinaldo. Le vittime sono due ragazzi, tre ragazze e la madre di una ragazzina che aveva accompagnato la figlia al ...

