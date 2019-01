Piazza Affari sull' ottovolante | parte male ma chiude in parità

L'exploit della Juve - +10% - salva la prima seduta 2019 di Piazza Affari : Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017 Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, ...

Borsa - Piazza Affari avvia l'anno in negativo - poi recupera : +0 - 04% : Giornata in rosso anche per le altre Borse europee, che poi virano in positivo. A pesare sui listini l'andamento negativo delle Piazze asiatiche nella notte, appesantite dai timori sulla crescita ...

L'exploit della Juve (+10%) salva la prima seduta 2019 di Piazza Affari : Dopo il -16% del 2018, il Ftse Mib è riuscito a risalire la china al termine di una giornata iniziata sotto i peggiori auspici e un calo iniziale del 2%. A trainare il listino milanese è stata la performance stellare del club Juventino e il recupero di Wall Street dopo un avvio di scambi in deciso ribasso. Inversione di marcia sul finale anche per il prezzo del greggio che è arrivato a guadagnare il 3%....

Borsa - Piazza Affari avvia l'anno in negativo - poi recupera : Male le altre Borse europee: a pesare sui listini l'andamento negativo delle borse asiatiche nella notte, appesantite dai timori sulla crescita cinese. Differenziale tra Btp e Bund in aumento nel ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Safilo : Grande giornata per il produttore di occhiali da sole e da vista , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,14%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Cairo Communication : Rialzo per il Gruppo che opera nel settore editoriale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,92%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base ...

Piazza Affari : rosso per CIR : rosso per la holding italiana , che sta segnando un calo dell'1,94%. Lo scenario su base settimanale di CIR rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Aeroporto di Bologna : Ribasso scomposto per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che esibisce una perdita secca del 3,31% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Male Mondadori sul mercato azionario di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il gruppo editoriale , che passa di mano in perdita del 4,44%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Mondadori mantiene ...

Piazza Affari : Credem in forte discesa : Aggressivo avvitamento per l' Istituto di credito , che tratta in perdita del 2,98% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap ...

Il 2019 inizia male su timori crescita. Europa e Piazza Affari in netto calo : Dopo il 16% del 2018 il Ftse Mib parte ancora in calo. Europa in calo sulla scia delle Borse asiatiche, frenate dai dubbi sull'economia cinese. Spread stabile a 254 punti. A Milano giù Saipem e le banche...