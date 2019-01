Piazza Affari | rosso per CIR

Piazza Affari : scatto rialzista per Safilo : Grande giornata per il produttore di occhiali da sole e da vista , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,14%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Cairo Communication : Rialzo per il Gruppo che opera nel settore editoriale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,92%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base ...

Borsa - Piazza Affari avvia l'anno in negativo. Spread in rialzo a quota 255 : Male anche le Borse europee: a pesare sui listini del vecchio continente l'andamento negativo delle borse asiatiche nella notte, appesantite dai timori della crescita cinese. Differenziale tra Btp e ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Aeroporto di Bologna : Ribasso scomposto per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che esibisce una perdita secca del 3,31% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Male Mondadori sul mercato azionario di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il gruppo editoriale , che passa di mano in perdita del 4,44%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Mondadori mantiene ...

Piazza Affari : Credem in forte discesa : Aggressivo avvitamento per l' Istituto di credito , che tratta in perdita del 2,98% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap ...

Il 2019 inizia male su timori crescita. Europa e Piazza Affari in netto calo : Dopo il 16% del 2018 il Ftse Mib parte ancora in calo. Europa in calo sulla scia delle Borse asiatiche, frenate dai dubbi sull'economia cinese. Spread stabile a 254 punti. A Milano giù Saipem e le banche...

Piazza Affari : FTSE MIB 2019 - un bel calcio al pessimismo : ...//t.co/wZ42cKjeyT - Pierpaolo Molinengo, @pier_molinengo, December 27, 2018 Spira il vento del rallentamento globale dell'economia A spirare è infatti il vento del rallentamento globale dell'economia ...

Piazza Affari - 2018 a due facce : cede il 16% ma cedole da record : Difficile al momento stabilire dove punterà di preciso la lancetta nei prossimi 12 mesi, anche perché con la temuta frenata dell'economia globale, e quindi, di riflesso, del ciclo di espansione ...

Piazza Affari archivia il 2018 in rosso - Juve regina blue chip : Milano, 28 dic., askanews, - Piazza Affari ha archiviato il 2018 in rosso. Oggi, alla chiusura dell'ultima seduta dell'anno, l'indice Ftse Mib si è attestato a 18.324,03 punti segnando un ribasso del ...

Juventus - capolista nel 2018 anche a Piazza Affari : Sul podio alle sue spalle ci sono società di primo piano dell'economia italiana come Campari, +14,58%, e Poste italiane, +11,3%,. Come si spiega? In buona parte con l'effetto Cristiano Ronaldo. L'...

Borse - auto e banche le zavorre del 2018. Piazza Affari -16% - Atene la peggiore - -24 - 7% - : I mercati si interrogano infatti sull'andamento dell'economia globale, prevista in rallentamento, sugli effetti delle tensioni commerciali e di quelle geopolitiche, nonché sulla politica monetaria ...

