Pensioni | slittano i requisiti minimi per quelle anticipate | manca il decreto anche per

Slittano Pensioni e reddito di cittadinanza : In Senato arrivano più sgravi alle imprese. I provvedimenti fuori dalla manovra finiranno in due decreti collegati. Si amplia la platea dell'Ape sociale

Slittano Pensioni e reddito di cittadinanza - in Senato arrivano più sgravi alle imprese : La Camera ha votato la prima fiducia alla Finanziaria per il 2019. O meglio: a una parte di essa. reddito di cittadinanza e controriforma delle pensioni - da sole valgono quasi metà dell’intera manovra - sono ancora in sospeso. A dispetto dei proclami, nella dichiarazione di voto in aula ieri la capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Commissione...

Le nuove Pensioni di anzianità slittano di 3 mesi - ma non per l’aspettativa di vita : La vita media degli italiani sale e quindi si vive più a lungo, almeno secondo le statistiche. Questa è sicuramente una buona notizia ma se si guarda dal punto di vista delle pensioni, l'aumento della vita media degli italiani non può essere considerato positivo. Infatti fin dai tempi dei governi Berlusconi, si è iniziato a collegare la vita media degli italiani ai requisiti di accesso alle pensioni. Più a lungo si vive e più tardi si va in ...

“Manovra” - presentati gli emendamenti : slittano Pensioni d’oro e reddito minimo : Di Maio e Salvini: «Eviteremo la recessione». Allarme di Rosato, Pd: «Il Governo prevede un aumento delle accise sulla benzina in Liguria»

Manovra - slittano Pensioni e reddito di cittadinanza. Di Maio e Salvini : “Eviteremo la recessione” : Non c’è il taglio delle pensioni d’oro, nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Non ci sono le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. e c’è l’ottimismo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini: «Conte sta illustrando all’Europa le potenzialità dell’ampia agenda di riforme che rip...

Manovra : gli emendamenti su Pensioni e reddito di cittadinanza slittano al Senato : Proroga per Superenalotto Il mondo del gioco è chiamato ancora a far quadrare i conti della Manovra. Questa volta senza nuovi balzelli o strette sul mercato del gioco pubblico. Ma si ricorre al più ...

Pensioni : Quota cento e reddito non slittano - le misure partiranno a marzo : "Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo italiano invierà all'Ue sulla manovra: ci si aspetta una manovra che spetta al Parlamento approvare", lo ha affermato il vicepremier della Lega Matteo Salvini commentando le intenzioni della Commissione Europea di avviare la preoccupante procedura d'infrazione contro l'Italia oltre a prendere seri provvedimenti sanzionatori. Di Maio conferma: 'Le misure non slittano' Dopo la lunga trattativa ...

Salvini : "Rifacciamo i conti - i numeri alla fine". Di Maio : "Reddito e Pensioni non slittano" : Giovedì dovrebbe essere convocato a palazzo Chigi l'ennesimo vertice tra premier, vice e ministro dell'Economia, venerdì inizierà il G20 di Buenos Aires a cui parteciperanno Moscovici, Juncker, Conte ...

Manovra - Salvini : 'Numeri alla fine'. Di Maio : 'Reddito e Pensioni non slittano' : Giovedì dovrebbe essere convocato a palazzo Chigi l'ennesimo vertice tra premier, vice e ministro dell'Economia, venerdì inizierà il G20 di Buenos Aires a cui parteciperanno Moscovici, Juncker, Conte ...

Pensioni - ipotesi 'Il Sole 24 ore' sui tempi : Q100 e reddito slittano da gennaio ad aprile : Arrivano novità importanti sul fronte previdenziale: recenti indiscrezioni che sembrano trovare sempre più conferme anche su due recentissimi articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore raccontano infatti di un Governo giallo-verde deciso a riaprire il dialogo con l’Europa, con quota 100 e reddito di cittadinanza che dovrebbero consequenzialmente slittare da gennaio/febbraio 2019 ad aprile. Pensioni 2019, incontro Conte-Juncker: primi passi in ...

Manovra - Statali : slittano le Pensioni : I dipendenti pubblici potranno andare in pensione anticipata soltanto da settembre del 2019. Slitta ancora in avanti la 'finestra' agli Statali per poter lasciare il lavoro con 'Quota 100', ossia con ...

Statali - slittano le Pensioni : non c'è il taglio delle 'alte' : I dipendenti pubblici potranno andare in pensione anticipata soltanto da settembre del 2019. Slitta ancora in avanti la 'finestra' riservata agli Statali per poter lasciare il lavoro con 'Quota 100', ...

Statali - slittano le Pensioni : non c'è il taglio delle "alte" : I dipendenti pubblici potranno andare in pensione anticipata soltanto da settembre del 2019. Slitta ancora in avanti la 'finestra' agli Statali per poter lasciare il lavoro con 'Quota 100', ossia con ...

Pensioni d'oro - la Lega frena : slittano taglio e quota 100 : E che il ministro dell'Economia Giovanni Tria stia cercando un modo di rendere accettabile la manovra. Anche dilazionando il più possibile i tempi della riforma previdenziale, di fatto tagliandone il ...