Pensioni Q100 e welfare | esecutivo verso decreti | ma studia tagli alla politica

Pensioni : Q100 - il Governo attende l'approvazione della manovra per liberare risorse : Il Governo giallo-verde sta aspettando il via libera dalla Commissione Bilancio alla Camera sulla nuova Legge di Stabilità che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. La nuova manovra ha stanziato le risorse necessarie per finanziare le due misure in campo previdenziale come Quota 100 voluta dalla Lega ed il reddito di cittadinanza, autentico cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Decreti in arrivo tra il 10 e il 12 gennaio Con ...

Pensioni : Q100 - il Governo rassicura : 'a gennaio arrivano i decreti' : "Nel 2019 i pensionandi prenderanno di più rispetto al 2018, e quindi tanti giovani troveranno un lavoro per andare a occupare quei posti che verranno liberati da chi potrà usufruire della Quota 100", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini dimostrandosi soddisfatto dell'operato dell'esecutivo giallo-verde che ha portato all'approvazione da parte del Senato della nuova Legge di Stabilità 2019. Il ...

Pensioni anticipate : Q100 passa in LdB 2019 - ma risorse calano da 6 - 7 a 4 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 dicembre 2018 vedono arrivare nuovi dettagli in merito alle nuove uscite anticipate tramite la quota 100 ed in particolare sulle coperture e sulla data di partenza. Nel frattempo si registra la soddisfazione dei due Vice Premier Salvini e Di Maio in merito al via libera giunto da Bruxelles sulla Manovra e quindi sui provvedimenti di riforma della previdenza e del welfare contenuti all'interno. Mentre ...

Riforma Pensioni : Q100 - la misura sarà senza paletti nonostante il taglio di 4 miliardi : Il Governo Conte è pronto a tagliare quattro miliardi di euro sulle misure in campo previdenziale salite sul treno della Legge di Stabilità 2019: si tratta del cosiddetto reddito di cittadinanza e del meccanismo della Quota 100. È quanto emerso dal lungo vertice tenutosi la scorsa notte dove è stato deciso un taglio di due miliardi di euro per ciascuno dei due interventi. Previsti tagli per 4 miliardi sulle misure previdenziali Le previsioni del ...

Pensioni con Q100 e LdB 2019 : nel Governo è rebus su come trovare altri 4-5 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 dicembre vedono proseguire il difficile momento di stallo interno all'esecutivo in merito alla necessità di reperire altri 4 o 5 miliardi di euro per evitare l'avvio della procedura d'infrazione UE. Nel frattempo emergono nuove critiche dai tecnici in merito all'impostazione delle uscite anticipate tramite quota 100 e delle altre riforme del settore previdenziale nella Manovra, mentre dal Cods si torna ...

Pensioni anticipate Q100 e reddito di cittadinanza - potrebbero servire meno risorse : Le novità sulle Pensioni ad oggi 7 dicembre 2018 vedono proseguire gli sforzi del Governo per la ricerca di una soluzione sulle coperture riguardanti la legge di bilancio 2019. Secondo quanto indicato dal Ministro Di Maio, le ultime rilevazioni tecniche sulle uscite anticipate tramite la quota 100 e sul reddito di cittadinanza indicano la possibilità di riuscire a realizzare i provvedimenti impiegando meno risorse. Dall'opposizione arrivano però ...

Pensioni anticipate con Q100 e LdB2019 - verso procedura UE dal 19 dicembre : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 novembre 2018 vedono proseguire la discussione tra Governo italiano e Unione Europea sulla flessibilità previdenziale tramite la quota 100 e sugli altri provvedimenti inseriti in Manovra. Nonostante il dialogo in corso, la Commissione UE ha fissato al prossimo 19 dicembre l'avvio della procedura d'infrazione per il nostro Paese. Nel frattempo dal Governo si registrano però nuove aperture al dialogo in ...

Pensioni anticipate e Q100 - per Salvini 'si parte a febbraio' : Sul tema delle Pensioni anticipate tramite la nuova quota 100 il vice premier Matteo Salvini insiste per un avvio delle misure nei primi mesi dell'anno, ed anzi ribadisce il proprio augurio per una partenza nel mese di febbraio 2019. Una scadenza che non può essere anticipata ulteriormente solo per "motivi tecnici", stante che la nuova misura potrebbe coinvolgere potenzialmente fino a 500mila persone. La posizione appare però distante dalle ...

Pensioni flessibili e Q100 : no al cumulo con redditi da lavoro : Chi sceglierà di dare seguito al nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la quota 100 dovrà rinunciare al cumulo con altri redditi di lavoro per almeno 5 anni, cioè fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di quiescenza. È quanto emerge nelle ultime ore rispetto ai vincoli che caratterizzeranno il meccanismo di prepensionamento in approvazione con la legge di bilancio 2019. Il nuovo intervento è stato pensato per andare ...

Pensioni anticipate e Ldb2019 - governo conferma Q100 e reddito di cittadinanza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 novembre 2018 vedono arrivare nuovi aggiornamenti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza da una nota scritta rilasciata dal governo a seguito del vertice tenutosi nella serata di ieri. Nel frattempo dai due vicepremier emerge il giudizio di un riscontro positivo dalla trattativa in corso con Bruxelles. Infine, arrivano alcune prese di posizione interessanti anche dai tecnici in merito alla ...

Pensioni - ipotesi 'Il Sole 24 ore' sui tempi : Q100 e reddito slittano da gennaio ad aprile : Arrivano novità importanti sul fronte previdenziale: recenti indiscrezioni che sembrano trovare sempre più conferme anche su due recentissimi articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore raccontano infatti di un Governo giallo-verde deciso a riaprire il dialogo con l’Europa, con quota 100 e reddito di cittadinanza che dovrebbero consequenzialmente slittare da gennaio/febbraio 2019 ad aprile. Pensioni 2019, incontro Conte-Juncker: primi passi in ...

Pensioni flessibili e LdB 2019 - su Q100 nuovo allarme dall'Inps e invito al realismo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 novembre 2018 vedono arrivare nuovi avvertimenti dall'Inps in merito alla difficile sostenibilità delle nuove misure di flessibilità previdenziale rispetto alla tenuta dei conti. Una situazione che potrebbe rompere il delicato patto generazionale tra chi versa contributi e chi percepisce un assegno Pensionistico. Nel frattempo dalla stampa specializzata continuano ad emergere notizie sul possibile ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Q100 nuovo scontro tra Inps e Governo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 novembre 2018 vedono proseguire lo scontro a distanza tra Inps e Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100. In particolare, il nodo del contendere resta ancora quello delle coperture, stante che secondo le stime tecniche non risulterebbero sufficienti per garantire l'avvio della flessibilità previdenziale promessa dall'esecutivo. Una posizione sulla quale però il Ministero del lavoro ...

Pensioni e LdB - le prospettive su Q100 confermano le probabili 400mila uscite : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 12 novembre 2018 vedono arrivare nuove stime e chiarimenti in merito al meccanismo di pensionamento anticipato della quota 100 [VIDEO] ed in particolare al possibile impatto delle uscite sulla sostenibilita' degli iscritti alla previdenza complementare. Nel frattempo dal Governo emergono nuove dichiarazioni rispetto al confronto con i tecnici europei sulle misure inserite in Manovra e sulla sostenibilita' ...