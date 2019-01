Pensioni più alte da gennaio e quota 100 senza penalizzazioni

Berlusconi smonta la manovra : "Scritta a Bruxelles. Più tasse - meno Pensioni" : "Nessuno deve sottovalutare la gravità assoluta di quello che sta succedendo alla Camera in questi giorni, nel metodo e nel merito". In una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lancia l'allarme sulla manovra economica del governo. L'ex premier avverte: "Nel metodo, si stanno obbligando le Camere a votare - senza quasi averla letta - una manovra scritta sotto dettatura proprio di quei burocrati di Bruxelles che si diceva di ...

Pensioni : le nuove cifre degli assegni 2019 - per le minime 72 euro in più : Con la circolare 122 di ieri 27 dicembre l’Istituto di Previdenza Sociale Italiano ha ufficializzato le nuove cifre di pensione che gli italiani si troveranno con il primo rateo 2019, quello in pagamento a gennaio. Pensioni che aumenteranno per via della rivalutazione delle Pensioni al tasso di inflazione certificato dall’Istat. Nessun conguaglio a favore dei pensionati per gli ultimi 3 mesi del 2019, perché come spiega l’Inps, l’aumento ...

Pensioni - la versione definitiva della rapina in manovra : tagli fino al 40% - chi paga più di tutti : Latitante per lunghi giorni e fino a tarda notte, ora ecco il testo della manovra. Fari puntati sulle Pensioni e il pacchetto di novità. Si parte dalla quota 100 fortemente voluta da Matteo Salvini . ...

Francia - misure per Pensioni più modeste : 6.03 Con 167voti favorevoli, nessun contrario e 43 astenuti, l'Assemblea nazionale francese ha approvato le misure a favore dei pensionati più modesti, una delle promesse del presidente Macron per rispondere alle recenti proteste dei Gilet gialli. In particolare, verrà ridotta l'applicazione della contribuzione sociale generalizzata (Csg) per circa 5 milioni di pensionati. Il prelievo della Csg passerà dall'attuale 8,3% al 6,6%.

Pensioni - tempi più lenti imposti da Bruxelles : il retroscena sulla manovra : Quota cento Pensioni e reddito di cittadinanza posticipati. Eppoi, rimodulazione di un numero cospicuo di agevolazioni, bonus e sconti fiscali, un tesoretto che finora nessun governo aveva mai ...

Salvini : ci vorrebbero mandare a casa - ma andiamo avanti. Di Maio : reddito e Pensioni più alte : «Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un governo nuovo, che finalmente si interessa degli Italiani e non dei poteri forti? Ci vorrebbero mandare a casa domani mattina, ma rimarranno delusi» Così il ...

Pensioni d’oro - gli ex-dirigenti : “Noi pronti alla guerra. Taglio di 500 euro su 5mila? Non andrò più in vacanza” : “La guerra è cominciata oggi, ma proseguirà in tutte le sedi”. È questa la “minaccia” di Giorgio Ambrogioni, presidente della Cida (Confederazione dirigenti privati e pubblici), una delle associazioni che venerdì 14 dicembre si sono riunite al teatro Nuovo di Milano per protestare contro il Taglio delle Pensioni d’oro annunciato dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. “Ho pagato fino all’ultimo centesimo la mia pensione. Mi ...

Manovra - Pensioni e Iva : i provvedimenti più apprezzati dagli italiani : Indagine dell’Istituto Demopolis. La Manovra economica e la scelta del Governo di ridurre il deficit: ecco cosa ne pensano...

Spread - Imu e Pensioni : le 10 parole dell’economia più cercate su Google : Gli italiani, come sempre accade nelle fasi di crisi politica che fanno ballare i conti, si fanno esperti di economia. Materia di cui, d’altronde, sanno già molto essendo uno dei Paesi occidentali con la più elevata propensione al risparmio e con un elevato numero di case di proprietà (anche se in Europa molti ci superano, contrariamente alla vulgata). Questo attivismo si nota anche nelle ricerche su Google. Big G, che oggi pubblica le ...

Pensioni con 5 - 15 e 20 anni di contributi : nel 2019 ci vogliono cinque mesi in più : Stop all’aspettativa di vita dal 2019, questo uno degli argomenti caldi del dossier previdenziale su cui lavora il governo Conte. Insieme a quota 100 e opzione donna, probabilmente lo stop al particolare meccanismo che lega le Pensioni alla vita media degli italiani sarà la novità più importante in materia Pensionistica. Nel 2019, come confermato da uno degli ultimi decreti del governo Gentiloni, le Pensioni si allontaneranno di 5 mesi. Questo ...

Salvini : "Le Pensioni più alte? euro Taglio simbolo di equità" : Matteo Salvini non chiude le porte ad un Taglio sulle pensioni d'oro. Il vicepremier intervistato a In Mezz'Ora di Lucia Annunziata di fatto apre alla prposta del M5s che vuole una sforbiciata agli ...

Manovra - blocco scatto delle Pensioni sino a 150 mila euro e tagli per le fasce più alte : blocco degli adeguamenti per gli assegni alti fino ad un livello di 150mila euro lordi, poi veri e propri tagli, fino al 40%, per le somme che superano questa soglia. Sarebbe questa, secondo quanto si ...

Slittano Pensioni e reddito di cittadinanza - in Senato arrivano più sgravi alle imprese : La Camera ha votato la prima fiducia alla Finanziaria per il 2019. O meglio: a una parte di essa. reddito di cittadinanza e controriforma delle pensioni - da sole valgono quasi metà dell’intera manovra - sono ancora in sospeso. A dispetto dei proclami, nella dichiarazione di voto in aula ieri la capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Commissione...