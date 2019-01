Paura nella Marsica | scossa di terremoto di magnitudo 4 1 nell’Aquilano

ilfogliettone

: - Agenzia_Ansa : - Agenzia_Ansa : Paura e gente in strada ma nessun danno per il #terremoto di magnitudo 4.1, nella #Marsica, in #Abruzzo… - repubblica : Etna, sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte: crollano case, ci sono feriti, gente in strada [news agg… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)e gente in strada ma nessun danno per ildi4.1,, in Abruzzo. A distanza di pochi giorni, dopo il sisma di Catania dello scorso 26 dicembre, la terra trema ancora ma stavolta l'epicentro e' a Collelongo, a una cinquantina di chilometri dall'Aquila. Lae' stata registrata dall'Ingv ieri alle 19.37 ad una profondita' di 17 chilometri. A quest'ultima ne sono seguite altre due di entita' molto inferiore, formando uno sciame sismico di assestamento. A peggiorare la situazione delle persone scese in strada anche il freddo, con temperature sotto lo zero. Ile' avvenutozona della piana del Fucino, vicino alla localita' di villeggiatura di Villavallelonga ed e' stato avvertito anche in tutta la Valle di Roveto e nel Sorano, nell'alto Lazio, ma anche a Roma e nell'area metropolitana.irp"E' stata unamolto forte, per ...