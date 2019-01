: Nella Messa di #Natale, #PapaFrancesco contrappone le ombre della storia umana, segnata anche da una “insaziabile i… - vaticannews_it : Nella Messa di #Natale, #PapaFrancesco contrappone le ombre della storia umana, segnata anche da una “insaziabile i… - NotizieIN : Papa: dove c'è Vangelo c'è rivoluzione - romasociale : #PAPA #FRANCESCO: DOVE C’È #VANGELO, C’È #RIVOLUZIONE -

Prima udienza generale del 2019 in Aula Paolo VI in Vaticano. "c'è ilc'è la, perché ilnon lascia quieti ma ci spinge: è rivoluzionario", ha detto Francesco. E poi: "Gesù incorona persone che nel suo tempo, ma anche nel nostro, non erano molto considerate: i poveri, i miti gli umili di cuore. Tutte le persone finora finite ai margini della storia sono invece i costruttori del regno di Dio". Infine: scandaloso chi va in chiesa e poi parla male della gente: meglio vivere da atei che così.(Di mercoledì 2 gennaio 2019)