Oroscopo del 19 gennaio | ripresa lavorativa per il Cancro | umore instabile per Sagittario

Oroscopo del 4 gennaio : per la Bilancia un mese intenso da vivere con ottimismo : Un nuovo anno è appena iniziato e nello Zodiaco il passaggio dei pianeti dà il benvenuto al 2019. Come sarà questo anno per i segni zodiacali che si aprono ai sentimenti e si impegnano nel lavoro con tutte le loro forze? In particolar modo, quali novità saranno garantite dalle previsioni astrologiche dedicate esclusivamente al segno della Bilancia? Il lavoro risentirà di alti e bassi provenienti da Saturno in Capricorno. In compenso l'amore ...

Oroscopo 2019 : per Gemelli è l'anno delle novità - stop per il Leone - coraggio per Pesci : Il 2019 è appena iniziato e si porta dietro moltissime novità positive per i segni zodiacali. l'anno nuovo è stato definito come un periodo in cui ogni persona potrà dedicarsi a mettere le radici per il proprio futuro, riuscendo a porre le basi per lavori stabili e storie d'amore durature godendo, inoltre, di un'ottima salute. Ariete Un anno ottimo per i nati sotto il segno dell'Ariete che risulteranno particolarmente empatici e ben voluti da ...

Oroscopo del 18 gennaio : Gemelli sereno - Sagittario allusivo : Venerdì 18 gennaio troveremo il Sole, Mercurio, Plutone e Saturno nel Capricorno, Giove e Venere in Sagittario. La Luna staziona in Gemelli, Nettuno stabile in Pesci ed il nodo lunare in Cancro nella decima casa. Ariete iracondo Ariete: a poco serviranno le rassicurazioni di partner e familiari perchè i nativi si sentiranno insoddisfatti e sfoceranno il loro malcontento con la rabbia. Si sfogheranno per qualsiasi minuzia mettendo in secondo ...

Oroscopo del viaggiatore : le mete da visitare nel 2019 segno per segno : Il 2019 è iniziato e fioccano le previsioni astrali per i prossimi mesi: tra sfide, conferme, novità e avventure, chiunque sarà lieto di concedersi anche un bel viaggio.Per questo il Daily Mail ha stilato un Oroscopo per viaggiatori provetti. A ogni segno zodiacale è stata assegnata una meta da visitare durante il nuovo anno. Scoprite la vostra!ARIETEUn'avventura piena di adrenalinaUn vero Ariete ama le scelte audaci, ...

Branko Oroscopo fine settimana : le previsioni dell’Epifania 2019 : oroscopo di Branko del weekend prossimo: previsioni della Befana 2019 (5-6 gennaio) Anche per la festa dell’Epifania 2019 Branko le sue previsioni dell’oroscopo le ha in parte svelate nel suo ultimo libro, dal titolo Branko 2019 – Calendario Astrologico, in vendita in tutte le librerie da settimane, con il quale ha reso nota molto dettagliatamente la situazione delle stelle di tutto il 2019, fino al mese di dicembre. Da tale ...

Peculiarità del Toro e Oroscopo relativo a gennaio : Cosa prevede l'oroscopo del mese di gennaio 2019 per i nati sotto il segno del Toro? Le previsioni sono complessivamente positive sotto tutti i punti di vista, ma iniziare bene la nuova stagione potrebbe risultare determinante per una buona riuscita in tutti gli ambiti, a cominciare da quello lavorativo sul quale vi soffermate sempre parecchio. La salute del Toro e l'amore nel gennaio 2019 L'oroscopo prevede qualche lieve acciacco a gennaio: ...

Oroscopo dell'amore per i single - 3 gennaio : Ariete determinato - Scorpione corteggiato : L'inizio di Capodanno è strabiliante e promettente per l'amore. Un nuovo scenario si apre e sembra fatto di proposito per i single che sperano di trovare l'anima gemella o una persona con cui condividere sensazioni presenti. Cosa ci promette l'Oroscopo dell'amore nella giornata di giovedì 3 gennaio? Effetti strepitosi sono previsti per il Capricorno, vittorioso nelle conquiste amorose e buone le sensazioni dell'Ariete, agguerrito grazie ...

Oroscopo della Vergine di gennaio : sarà molto esigente con le amicizie : In questo gennaio del 2019 il segno della Vergine avrà un'urgente necessità di rilassarsi con persone che abbiano degli argomenti concisi e razionali. Durante il primo mese di quest'anno si circonderà di amici che valutino proprio come lei tutte le cose che non vanno. E' alla costante ricerca sapiente di rapporti per cui valga davvero la pena lottare. Quindi potrebbe sul serio liquidare quelle persone che giudica poco adatte a questo scopo. Ma ...

Segno del Leone - le prospettive secondo l'Oroscopo mensile per gennaio 2019 : Vediamo di seguito cosa si prospetta per il Segno del Leone secondo l'oroscopo per quanto riguarda il primo mese del nuovo anno, che secondo gli astrologi e gli studiosi dei segni sarà un 2019 molto positivo sotto tutti i punti di vista. Amore col vento in poppa Grazie a un tono dell'umore particolarmente buono, per effetto del sostegno di Mercurio e Giove, nasceranno a gennaio 2019 parecchie simpatie nuove che lasceranno intendere importanti ...

Oroscopo del giorno 3 gennaio con classifica : interessante giovedì per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 3 gennaio 2019 è arrivato, pronto a distribuire speranze come anche a provocare (probabilmente) qualche lieve ansia. In obbiettivo quest'oggi la giornata di metà settimana coincidente in calendario con quella di giovedì. Dunque in prima lista nella classifica stelline, come pure nelle attuali previsioni, i segni dello zodiaco compresi nella seconda sestina. Ovviamente, per chi non lo sapesse, si parlerà in esclusiva a ...

Oroscopo del 17 gennaio : Gemelli in ripresa - Scorpione di buon umore : In questo giovedì 17 gennaio 2019 troviamo Saturno, Mercurio, Plutone ed il Sole in Capricorno. Marte e Urano nel segno dell'Ariete. Giove e Venere nel Sagittario. Luna in Gemelli e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella quarta casa. Di seguito le previsioni segno per segno. buon umore ritrovato in casa Gemelli Ariete: giovedì che vedrà i nativi sprezzanti del pericolo. Sarà bene che facciano attenzione ai discorsi coi colleghi ed alla ...

Oroscopo del viaggiatore 2019 : a ogni segno la sua meta : Ariete: guardate al futuroToro: sorridete alla vitaGemelli: prendete il vostro tempoCancro: riconciliatevi con il mondo (e con voi stessi)Leone: siate pronti a grossi cambiamentiVergine: andate lontano, ma non troppoBilancia: sognate nuove orizzontiScorpione: ritrovate la vostra linfa vitaleSagittario: liberatevi dalle preoccupazioniCapricorno: fate progetti (e viaggi)Acquario: proiettatevi verso il futuro con fiduciaPesci: siate ...

Oroscopo del 16 gennaio : progetti ambiziosi per il Toro - Acquario mutevoli : In questo mercoledì 16 gennaio troviamo Sole, Mercurio, Plutone e Saturno in Capricorno. La Luna sarà in Toro nella decima casa. Venere e Giove nel viaggiante Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Toro ambizioso Ariete: sarà bene prestare particolare attenzione nelle conversazioni lavorative con capi e colleghi. Ancor più concentrazione se si tratta di colloqui di lavoro dato che la gaffe ...

Oroscopo del giorno 2 gennaio - Luna in Sagittario : passione per l'Acquario - Capricorno giù : L'Oroscopo del giorno 2 gennaio quest'oggi mette in risalto il passaggio della Luna in Sagittario. In questo caso, l'Astro della Terra è pronto a favorire in primis l'amore e poi i sentimenti in generale. Intanto, ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto analisi, in questo contesto, i soli segni relativi alla seconda sestina zodiacale compresi tra Bilancia e Pesci. Pertanto, ottime chance si profilano questo mercoledì, oltre per il ...