Oroscopo 4 gennaio | disagi per Acquario | recupero per Pesci e tensioni per il Leone

Astri e Oroscopo del 5 : gennaio garantisce sorprese lavorative per lo Scorpione : Il nuovo anno è partito alla grande e preannuncia fortuna e amore per i segni dello Zodiaco. Studiando in modo approfondito le effemeridi del 5 gennaio, riscontriamo ottime opportunità per il segno dello Scorpione. I pianeti sono favorevoli al successo sia nel lavoro che nell'amore. L'oroscopo del 4 gennaio parla chiaro e promette bene per voi scorpioncini, spingendovi a combattere con impegno e grinta. Sapete quello che volete e potrete ...

Oroscopo del giorno 3 gennaio : stanco il Toro : Prosegue il primo mese dell'anno. Scopriamo quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda la giornata di giovedì 3 gennaio 2019. Di seguito lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: Luna favorevole nel segno, potreste vivere delle belle emozioni con il partner. Sul lavoro, sono in arrivo delle conferme....Continua a leggere

Peculiarità dell'Acquario e Oroscopo del segno per gennaio : Cominciare bene questo nuovo anno sarebbe importante per i nati sotto l'Acquario che solitamente amano pianificare le loro giornate nei dettagli senza dimenticare nulla. Sono anche persone molto puntuali per abitudine e per queste caratteristiche potranno affrontare il mese di gennaio 2019 con tutte le carte in regola per buoni esiti commerciali, ma anche di riorganizzazione della propria vita. Dobbiamo subito dire che avendo Luna e Venere nello ...

Oroscopo di Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 2 gennaio : Vergine chiuso a riccio - Leone attenzione : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi 2 gennaio 2019: Scorpione anno molto importante, Acquario giornate interessanti, tutti gli altri segni?

Peculiarità dell'Acquario e Oroscopo del segno per gennaio : Cominciare bene questo nuovo anno sarebbe importante per i nati sotto l'Acquario che solitamente amano pianificare le loro giornate nei dettagli senza dimenticare nulla. Sono anche persone molto puntuali per abitudine e per queste caratteristiche potranno affrontare il mese di gennaio 2019 con tutte le carte in regola per buoni esiti commerciali, ma anche di riorganizzazione della propria vita. Dobbiamo subito dire che avendo Luna e Venere nello ...

Oroscopo Bilancia di gennaio : tensione in ambito lavorativo : Il mese di gennaio per voi della Bilancia è un mese di tranquillità in contrapposizione con tutto ciò che avete ingiustamente subito negli ultimi mesi del 2018 soprattutto dal punto di vista lavorativo, anche se tutto procederà per gradi. Avete superato tutto ciò che vi risultava difficile, pericoloso ed ostico e infine siete arrivati ad una situazione tutto sommato serena, anche se a tratti noiosa. Questo è il momento ideale per ottenere nelle ...

Oroscopo domenica 6 gennaio : stallo per i Pesci - concentrazione per il Capricorno : La giornata di domenica 6 gennaio sarà prevalentemente di distensione per molti dei segni che compongono lo zodiaco, in special modo per i Gemelli, per la Bilancia e per il Leone. Meno entusiasmante sarà il giorno della Befana invece per i segni dell'Acquario e dei Pesci: per loro non è in programma nulla di particolarmente rilevante. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: una domenica all'insegna dell'eros potrebbe davvero cambiare le ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni del 3 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo di domani: le stelle di giovedì 3 gennaio Anche oggi le previsioni di domani dell’Oroscopo di Paolo Fox è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che si divertono a verificare le sue pillole astrologiche. Si parte come sempre dai primi tre segni dello zodiaco. Ariete: dopo le previsioni non troppo brillanti del 2019 ecco che domani potrà contare su un buon recupero per quanto riguarda i sentimenti. Il 2018 è ...

Oroscopo del 20 gennaio : Cancro appariscente - Pesci silenzioso : In questa domenica 20 gennaio 2019 troviamo Mercurio, Plutone e Saturno in Capricorno. Il Sole si trova nel segno dell'Acquario e la Luna in Gemelli. Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella decima casa. Di seguito le previsioni segno per segno. Nuovo look per il Cancro Ariete: con tante faccende da sbrigare ma poca voglia di portarle a termine. Domenica apatica e svogliata anche in ambito amoroso dove i ...

Oroscopo venerdì 4 gennaio - Luna in Capricorno : la giornata piace a Scorpione e Sagittario : L'Oroscopo del giorno 4 gennaio 2019 è pronto a mettere in evidenza i segni fortunati e quelli con eventuali problemi in vista del prossimo venerdì. In programma nel periodo un evento abbastanza importante in Astrologia, l'ingresso della Luna in Capricorno. In primo piano dunque i sentimenti e l'amore in generale: curiosi di sapere in anteprima quali sono i segni più fortunati del 4 gennaio? Certi della risposta affermativa, iniziamo pure a dare ...

Oroscopo del 19 gennaio : ripresa lavorativa per il Cancro - umore instabile per Sagittario : In questo sabato 19 gennaio 2019 troviamo il Sole, Mercurio, Plutone e Saturno nel Capricorno. Giove e Venere nel segno del Sagittario, Mercurio ed Urano retrogrado in Ariete. Luna in Cancro e Nettuno in Pesci. Nodo Luna in Cancro nella decima casa. Lavoro ok per il Cancro Ariete: dopo giorni fumantini questo sabato vedrà i nativi leggermente più tranquilli. Ma sarà solo apparenza quindi converrà ugualmente non contrariarli più di tanto perchè ...

Oroscopo del 4 gennaio : per la Bilancia un mese intenso da vivere con ottimismo : Un nuovo anno è appena iniziato e nello Zodiaco il passaggio dei pianeti dà il benvenuto al 2019. Come sarà questo anno per i segni zodiacali che si aprono ai sentimenti e si impegnano nel lavoro con tutte le loro forze? In particolar modo, quali novità saranno garantite dalle previsioni astrologiche dedicate esclusivamente al segno della Bilancia? Il lavoro risentirà di alti e bassi provenienti da Saturno in Capricorno. In compenso l'amore ...

Oroscopo Leone di gennaio : date più tempo agli affetti : Da questo gennaio volete assolutamente di più di ciò che il dicembre scorso vi ha dato, dunque siete più inclini a dedicarvi interamente al lavoro e alla scalata per il successo. Però così facendo potreste perdere di vista ciò per cui un segno di fuoco come il Leone è nato per fare: provare emozioni e passioni con il partner senza trattenervi. Dovreste cercare di non tralasciare nulla, lasciandovi andare anche sul lato più irrazionale e ...

Oroscopo del 18 gennaio : Gemelli sereno - Sagittario allusivo : Venerdì 18 gennaio troveremo il Sole, Mercurio, Plutone e Saturno nel Capricorno, Giove e Venere in Sagittario. La Luna staziona in Gemelli, Nettuno stabile in Pesci ed il nodo lunare in Cancro nella decima casa. Ariete iracondo Ariete: a poco serviranno le rassicurazioni di partner e familiari perchè i nativi si sentiranno insoddisfatti e sfoceranno il loro malcontento con la rabbia. Si sfogheranno per qualsiasi minuzia mettendo in secondo ...