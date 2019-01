Orlando sospende dl sicurezza Salvini | Ne risponderà

Orlando sospende il decreto sicurezza - scontro con Salvini : Milano, askanews, - È guerra aperta tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Terreno di scontro è il decreto sicurezza. Il primo cittadino palermitano ha ...

Leoluca Orlando sospende Decreto sicurezza - guerra con Salvini : E' guerra aperta tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Terreno di scontro è il Decreto sicurezza. Il primo cittadino palermitano ha infatti deciso di sospendere l'applicazione del documento in attesa di conoscere l'esito degli approfondimenti giuridici chiesti al responsabile dell'anagrafe, per comprendere se e quali violazioni potrebbero derivare dall'applicazione del testo. "In un quadro di ...

Caso Palermo - il sindaco Orlando può sospendere il decreto sicurezza? : Foto LaPresse – Guglielmo Mangiapane Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato ordine di congelare l’applicazione di una parte relativa all’immigrazione del decreto sicurezza e più nello specifico dell’articolo 13 della legge 132, quello che nega la possibilità di iscriversi all’anagrafe – e conseguentemente di ottenere la residenza – ai possessori di un permesso di soggiorno. Si apre in questo modo ...

Decreto Sicurezza : il sindaco di Palermo Orlando sfida Salvini sospendendo la misura : E' un rapporto non facile quello tra Matteo Salvini ed i sindaci. Almeno quelli non legati alla sua corrente politica. Un legame divenuto burrascoso già dalle prime disposizioni da leader del Viminale, quando chiuse i porti alle Ong e alcuni tra i primi cittadini erano disposti ad aprirli contravvenendo al suo ordine. Adesso lo scontro non è sulle emergenze. Protagonista della vicenda, oltre al numero uno della Lega, è il sindaco di Palermo ...

Orlando sospende dl Sicurezza. Salvini : "Coi problemi che ci sono a Palermo..." : Torna alla ribalta la questione Decreto sicurezza, ormai convertito in legge, contro il quale il sindaco di Palermo Leoluca Orlando continua ad opporsi.Il primo cittadino, già da tempo in forte contrasto col vicepremier Matteo Salvini e le sue politiche sull"immigrazione, ha deciso di schierarsi apertamente contro quanto determinato dal Parlamento per difendere i princìpi di accoglienza su cui ha voluto fondare il suo mandato. Da ciò la ...

