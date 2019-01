Onda premia 7 ospedali italiani per donne con sclerosi multipla

I co-fOndatori di BioWare sono stati premiati con l'Ordine del Canada per il loro contributo al gaming : Tutti noi conosciamo lo storico studio di BioWare, questi talentuosi ragazzi hanno sfornato capolavori del calibro di Mass Effect, Neverwinter Nights e Star Wars KOTOR, oltre ad aver in un certo senso plasmato l'intero genere RPG di stampo occidentale.Come riporta Variety, i co-fondatori della compagnia Greg Zeschuk e Ray Muzyka hanno ricevuto uno dei più alti riconoscimenti canadesi per lo straordinario lavoro svolto nell'industria videoludica. ...