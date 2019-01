Olivia Newton-John rischia di morire? Il manager spiega la situazione

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) L’indimenticabile Sandie di Grease non è in pericolo di vita: ildiha infatti dichiarato che tutte le voci che davano l’attrice in condizioni critiche di salute e molto vicina all’estremo saluto sono tutte false (del resto, sembrava in forma durante i festeggiamenti per l’anniversario del film). Nelle scorse settimane, infatti, era uscita un’indiscrezione secondo cui lastesse combattendo con le unghie e con i denti contro il male che la affligge in modo da rimanere in vita abbastanza a lungo per vedere sua figlia Chloe Lattanzi sposarsi nei primi mesi del 2019. Peccato che non sia vero niente di tutto ciò (a eccezione della data delle nozze di Chloe), come ha raccontato Michael Caprio, ildell’attrice, che anzi ha suggerito di trovare delle “fonti migliori” ai giornalisti che gli hanno ...