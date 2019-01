Non Sei Capace è il nuovo singolo di Side Baby in attesa dell’album solista audio e

Muore a sei mesi - la mamma si accorge che la bimba Non respira più durante la cerimonia : Una tragedia insostenibile per una mamma: la figlioletta di appena sei mesi Muore in culla senza una spiegazione apparente. La tragedia si è consumata nella notte di Capodanno, intorno intorno...

Rissa sfiorata alla Camera - Boschi contro Fico : 'Non Sei più presidente di tutti' : Maria Elena Boschi, nelle ultime ore, attraverso il proprio profilo Twitter ha avuto modo di manifestare, a più riprese, il proprio dissenso verso alcuni esponenti del governo. Il primo obiettivo delle sue critiche è stato il ministro dell'Economia Tria, ma giusto poche ore fa è arrivato un duro attacco al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Quella del politico grillino dovrebbe essere una figura super partes, almeno all'interno ...

“Sei anni fa ero obeso e depresso - ma viaggiare mi ha curato. Essere felici è una scelta - e chi Non lo è ha paura” : Ha un volto pulito e lo sguardo brillante Terence Biffi, quello di chi ha mangiato sotto tanti cieli diversi e riso con altrettante persone, pur non parlando la loro stessa lingua. Albania, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Bosnia, Serbia, Turchia, Pakistan, Iran, Azerbaijan, Kazakhistan, Kirghizistan e Tajikistan. ““Sei anni fa ero obeso e depresso. Oggi sono un viaggiatore. L’ultima volta sono partito ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo Non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo Non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il cui primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Andrea Damante derubato a Milano si scaglia contro il ladro : 'Sei sf***to - Non si ruba' : Piccola disavventura per Andrea Damante a Milano: poche ore fa, il ragazzo è stato derubato del suo skateboard mentre si trovava in un ristorante. Non appena si è accorto del furto che ha subito, l'ex tronista ha pubblicato un paio di "Stories" su Instagram nelle quali se l'è presa direttamente con la persona che gli ha sottratto un oggetto al quale teneva tanto. L'ex fidanzato di Giulia De Lellis ha dato dello "sf***to" al ladro, prima di ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti chiamato sul palco da Urbano Cairo : 'Dove sei?'. E lui : 'Sono già in Rai' : 'Dove sei?'. 'Sono già in Rai'. E' questo il curioso siparietto che è andato in scena, del tutto improvvisato, tra Urbano Cairo e Massimo Giletti all'hotel Cavalieri Hilton di Roma durante il consueto ...

Giulia sarebbe vicina alla convivenza con Irama - i fan non approvano : 'Non Sei più tu' : La storia d'amore tra Irama e Giulia De Lellis procede a gonfie vele: notizia di queste ore, infatti, è che la coppia starebbe per compiere un passo molto importante. Secondo il gossip che ha riportato Carlo Mondolico, giornalista di Novella 2000, l'influencer e il cantante sarebbero stati avvistati più volte in un bell'appartamento di Milano che potrebbe diventare il loro nido d'amore. Mentre la romana si gode la felicità ritrovata dopo la ...

Anticipazioni Uomini e donne 19 dicembre - Gemma contro Sebastiano : 'Non Sei nessuno' : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi e anche l'appuntamento in onda oggi 19 dicembre si preannuncia ricco di colpi di scena. In queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram (anche nella sezione stories) del programma, sono stati diffusi dei video riguardanti gli spoiler di questo nuovo appuntamento che vedremo in onda oggi e assisteremo ad un durissimo diverbio tra Gemma e Sebastiano. Spoiler Uomini e donne di oggi: lo ...

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

"MICHAEL SCHUMACHER STA MEGLIO E Non È PIÙ A LETTO"/ Luigi Di Maio entusiasta : "Spero sia vero - sei un grande" : Il prossimo 29 dicembre saranno cinque anni dall'incidente sciistico da cui Michael SCHUMACHER non si è mai più ripreso ecco le ultime notizie

Tumore al cervello : sei segnali da Non trascurare : Il Tumore al cervello o Tumore cerebrale consiste nella proliferazione di un gruppo di cellule nervose che, crescendo in maniera smisurata, viene a formare una massa all'interno del cranio. Vi sono due tipi di Tumore cerebrale: primitivo, come ad esempio il meningioma e il medulloblastoma e secondaro, vale a dire delle metastasi che si localizzano nel cervello originate da altre masse tumorali. Alcuni campanelli d'allarme dovrebbero essere ...

Caro elettore di sinistra che hai votato M5s - ora sei deluso ma Non è stato un errore : Ha ragione quell’elettore del centrosinistra che ha votato il M5s e che ha scritto qualche giorno fa un tweet per fare, dice lui, outing (sic, sarebbe “coming-out”)? Sono stati un’enorme delusione? Sì, la delusione è cocente, le aspettative erano altissime e finora il topolino partorito è pure parecchio bruttino e informe. Ha ragione di sostenere di aver fatto un grande errore? Sì e no. Sorvolerò sull’uso propagandistico di un elettore deluso da ...

Caro elettore di sinistra che hai votato M5s - ora sei deluso ma Non è stato un errore : Ha ragione quell’elettore del centrosinistra che ha votato il M5s e che ha scritto qualche giorno fa un tweet per fare, dice lui, outing (sic, sarebbe “coming-out”)? Sono stati un’enorme delusione? Sì, la delusione è cocente, le aspettative erano altissime e finora il topolino partorito è pure parecchio bruttino e informe. Ha ragione di sostenere di aver fatto un grande errore? Sì e no. Sorvolerò sull’uso propagandistico di un elettore deluso da ...