Non è l' Arena | Massimo Giletti tenta l' impresa | 6 gennaio | clamorosa puntata speciale

Non è l'Arena - Massimo Giletti chiamato sul palco da Urbano Cairo : 'Dove sei?'. E lui : 'Sono già in Rai' : 'Dove sei?'. 'Sono già in Rai'. E' questo il curioso siparietto che è andato in scena, del tutto improvvisato, tra Urbano Cairo e Massimo Giletti all'hotel Cavalieri Hilton di Roma durante il consueto ...

Non è l'arena - Fabrizio Corona e i suoi tre 'amici normalissimi' : gelo in studio - ecco la loro foto : A Non è l'arena di Massimo Giletti , nella puntata di domenica 16 dicembre, come è noto è stato trasmesso il chiacchieratissimo servizio di Fabrizio Corona dal boschetto di Rogoredo, la piazza di ...

Non è l'Arena - Stefania Andreoli demolisce Fabrizio Corona e Asia Argento : 'Due patologie...' - verità brutale : 'Certe storie d'amore sono un incontro tra due patologie'. Fabrizio Corona e Asia Argento , la verità arriva dalla bocca di Stefania Andreoli , psicoterapeuta ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena ...

Non è l'Arena - gli ascolti di domenica 16 dicembre 2018 : perché Massimo Giletti può esultare : Sorridono i dati di ascolto per Non è l'Arena di Massimo Giletti. In prima serata La7 registra il 6,9% di share, pari a 1.320.000 telespettatori. Una serata impegnativa per conduttore, che ha retto ...

Non è l'Arena - Fabrizio Corona contro Striscia la notizia : 'Perché Brumotti è un infame' : Dopo l'aggressione nel bosco delle droga di Rogoredo a Milano ha attaccato anche Vittorio Brumotti di Striscia la notizia. A Non è l'Arena con Massimo Giletti, Corona mette a confronto il suo ...

FABRIZIO CORONA AGGREDITO A ROGOREDO/ Video - La foto con Massimo Giletti su Instagram - Non è L'Arena - : FABRIZIO CORONA minacciato e picchiato nel boschetto della droga di ROGOREDO, nella periferia di Milano: oggi il servizio a Non è L'Arena.

A "Non è l'Arena" il retroscena sul reportage di Corona dal bosco della droga : Questa sera a 'Non è L'Arena' di Massimo Gilletti, Fabrizio Corona , si presenta per la prima volta nella veste di reporter e mostra il filmato girato nel bosco di Rogoredo per cui è finito in ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la scelta dopo la strage : 'Ciò che Non avete notato' : Ancora una volta mi trovo ad elogiare alcuni tg per la rapidità e la completezza delle informazioni messe in campo per parlare della tragedia di Corinaldo, dove hanno perso la vita 5 ragazzi e un ...

Fabrizio Corona preso a pugni nel 'parco della droga' : era inviato di 'Non è l'Arena' : Una notte da dimenticare quella che Fabrizio Corona ha vissuto poche ore fa: mentre si trovava a Rogoredo per realizzare un servizio per la prossima puntata di "Non è l'Arena", l'imprenditore è stato accerchiato ed aggredito da alcuni spacciatori del posto. L'ex re dei paparazzi ha raccontato alle Forze dell'Ordine di esser stato preso a pugni e poi spogliato da alcuni "pusher" che gli puntavano un coltello contro: a salvare l'uomo, sarebbe ...

Non è l'Arena - Fabrizio Corona funziona : gode Massimo Giletti - il suo risultato da urlo : Ascolti straordinari per Massimo Giletti ieri 9 dicembre su La7. Non è l'Arena ha registrato 1.375.000 telespettatori, share 7,31%, più di quanto normalmente raggiunge in prime time. Una puntata ...

'Non è l'arena' : Diego Tigrotto ospite da Giletti - l'arte della 'coccoleria' : Puntata all'insegna delle risate e del trash quella di ieri di 'Non è l'arena', seguitissimo talk-show condotto da Massimo Giletti. Il programma va in onda ogni domenica sera ed all'interno del contenitore trovano spazio gli argomenti più vari: dalla cronaca al gossip, dalle curiosità più innocenti alle stravaganze della nostra società. Come stravagante è stato sicuramente quell'ospite ieri in studio: Diego Tigrotto (34 anni). Un nome che ...

Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena e il popolo dei social insorge : “Vergogna!” : Sono tanti i dubbi avanzati dal popolo dei social in questi minuti in rete e tutto perché l’attacco di Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena non è passato inosservato.Per chi non la conoscesse ancora, Corinaldo è la piccola cittadina dove è avvenuta la tragedia della discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta un paio di giorni fa e che ha fatto 6 vittime e decine di feriti di cui 7 versano in gravi ...