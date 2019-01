Non ci sono condizioni per un viaggio del Papa in Iraq | Parolin

Claudio Lippi - la battuta sull'alito di Elisa genera scalpore : 'Non sono stato capito' : Elisa Isoardi, nuova conduttrice de "La Prova del Cuoco" al posto di Antonella Clerici, è stata vittima di una battuta fatta dal simpatico Claudio Lippi reputata da molti di cattivo gusto. Quest'ultimo ha detto: "Ecco perché te li sei giocati tutti", in riferimento al fatto che l'ex di Matteo Salvini avesse l'alito pesante. Tale battuta è stata molto criticata sui social, in molti infatti hanno reputato di pessimo gusto la gaffe del presentatore ...

Terremoto tra Lazio e Abruzzo : verifiche a Collelongo - Non ci sono danni : In seguito al Terremoto magnitudo 4.1 di ieri, solo pochi anziani hanno scelto di passare la notte all’interno dell’istituto comprensivo di Collelongo (L’Aquila), messo a disposizione dal Comune. Le verifiche effettuate dai vigili del Fuoco su tutti gli edifici di pubblico interesse hanno dato esito negativo e nella giornata di oggi continuano anche le verifiche di abitazioni private. Subito dopo la scossa delle 19:37 i ...

Gf Vip - Walter Nudo e il bilancio di questi anni : ‘Non sono forse come me li aspettavo’ : Walter Nudo ha vinto il Grande Fratello Vip dopo qualche anno in cui la sua carriera non ha brillato eppure gli è bastato tornare sul piccolo schermo per riconquistare l’amore del pubblico. Pubblico a cui ha donato la sua vita privata facendo conoscere i due figli, Elvis e Martin, e l’ex moglie con cui pare ci sia ancora un forte sentimento. Una vittoria inaspettata in primis per lui (già vincitore della prima edizione ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Non sono venuto solo per vendere” : Calciomercato Roma Monchi – “I tifosi della Roma hanno tutti ragione, ma il tifoso ha sempre ragione, solo che quelli della Roma di più, perché è vero che quando uno tifa una squadra come la Roma bisogna vincere qualcosa. È normale, gli ultimi ai quali si può dare una colpa sono i tifosi della Roma […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi: “Non sono venuto solo per vendere” proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Terremoto L'Aquila : Strada Parchi - Non ci sono danni viadotti A24-A25 : L'Aquila - Non ci sono danni nei viadotti delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta alle 19.37 del 1 gennaio a Collelongo (L'Aquila): sono queste le risultanze delle verifiche effettuate dagli ausiliari del traffico della concessionaria Strada dei Parchi. Lo fanno sapere fonti della Spa del gruppo dell'imprenditore abruzzese Carlo Toto. In particolare, i controlli ...

J-Ax e la canzone per il figlio : 'La vita l'ha scritta per me - ma Non sono un family man' : 'Mi ha spinto a farla il fatto che la storia abbia avuto un lieto fine, un po' come quasi tutte le mie canzoni'. Parola di J-Ax che con il suo brano 'Tutto tuo madre', dedicato al figlio Nickolas, e ...

Walter Nudo - cosa è successo dopo il Gf Vip? “Non sono come me li aspettavo” : Walter Nudo dopo Grande Fratello Vip: le novità sul vincitore della terza edizione Walter Nudo non si sarebbe mai aspettato di trionfare al Gf Vip. Ma com’è cambiata la sua vita dopo questa intensa esperienza televisiva? Grazie al reality show di Canale 5, ha avuto la riconferma di avere dei figli fantastici, che staranno sempre […] L'articolo Walter Nudo, cosa è successo dopo il Gf Vip? “Non sono come me li aspettavo” ...

Siamo arrivati fino ai confini del sistema solare. Dove Non ci sono muri : Roma. L’Ultima Thule è pure il titolo dell’ultimo disco della produzione di Francesco Guccini, ma forse questo la Nasa non lo sa. Guccini aveva sempre pensato che il suo ultimo lavoro avrebbe avuto quel nome, “un concetto estremo, un punto d’arrivo finale”. Thule è la terra di fuoco e di ghiaccio es

F1 - Ricciardo svela un curioso retroscena di mercato : “ecco perché Non sono andato alla Mercedes” : Il pilota australiano è tornato a parlare delle settimane che hanno preceduto il suo passaggio alla Renault, svelando un retroscena relativo ad un interessamento della Mercedes L’addio alla Red Bull e il passaggio alla Renault, iniziando un percorso difficile ed eccitante da protagonista assoluto. Daniel Ricciardo si prepara ad una nuova avventura in carriera, mettendosi al volante di una monoposto che ha smania di ...

Tennis - Roger Federer : “Non sto pensando al mio futuro. Ora sono concentrato sul 2019” : Roger Federer sta regalando spettacolo nel corso della Hopman Cup 2019. Lo svizzero, impegnato nel torneo/esibizione riservato alle rappresentative nazionali, sta mettendo in mostra tutto il proprio talento, trascinando la selezione svizzera nella rassegna australiana. Sul cemento di Perth gli appassionati stanno ammirando un Roger in ottima forma che ha voluto chiarire anche alcuni aspetti legati al proprio futuro. Negli ultimi giorni, infatti, ...

F1 - il 2019 della verità per la Ferrari. Maurizio Arrivabene e Sebastian Vettel Non possono più sbagliare… : Undici anni senza un titolo piloti, e dieci senza un titolo costruttori, rappresentato un digiuno notevole. Figuriamoci in casa Ferrari. Era il 2007 quando Kimi Raikkonen trionfava a livello personale al termine di un Gran Premio del Brasile da batticuore, mentre dodici mesi più tardi, al termine della gara di Interlagos (ancor più emozionante, se possibile) le lacrime di Felipe Massa venivano mitigate dal titolo per la scuderia, che riuscì ad ...

Codice Monchi : 'In Italia mercato difficile. Non sono a Roma per vendere - dovevo sistemare i conti. E' ora di vincere' : Ti senti un po' Babbo Natale per i tifosi quando arriva il mercato? "Beh…Sì, quando arriva il mercato, d'estate o d'inverno, il mondo gira intorno ai direttori sportivi. Tutti aspettano che prenda ...