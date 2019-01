Niente Reddito di cittadinanza per chi lascia il lavoro e i finti divorziati | i paletti

Niente Reddito di cittadinanza a chi lascia il lavoro e ai finti divorziati : Il Reddito di cittadinanza avrà dei ?filtri? anti-furbetti. È una delle novità contenute nella bozza della misura bandiera del Movimento Cinque Stelle. Il primo di...

Reddito di cittadinanza - Salvini avverte i furbetti : "Non avranno Niente" : 'Chi ha un ricco conto in banca o chi pensa di fare il furbo aggiungendo euro a euro non vedrà una lira'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal ...

Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' partono ad aprile. Di Maio-Salvini : 'Niente aumenti Iva' : Il presidente del Consiglio si intesta il successo per il via libera di Bruxelles alla Manovra: 'La procedura di infrazione avrebbe avuto un costo politico molto elevato'. Per Lega e M5S nessun ...

Manovra - Niente procedura d'infrazione per l'Italia : "Ritardati quota 100 e reddito di cittadinanza" : Ok informale dalla Commissione dopo la trattativa con il nostro Paese sui conti pubblici, ma una decisione definitiva...

Reddito di cittadinanza : Niente sussidio a chi ha in banca più di 5 mila euro : Continuano ad emergere di ora in ora tantissime notizie riguardanti il Reddito di cittadinanza che nel 2019 potrebbe diventare più di un sogno per alcuni. Quello che è stato il cavallo di battaglia, la proposta che ha rappresentato maggiormente il Movimento Cinque Stelle fino a questo momento, potrebbe ben presto vedere la luce e a partire dai primi mesi del nuovo anno potrebbe prendere il via. In particolare da marzo o aprile 2019, il Reddito ...

Niente Reddito di cittadinanza a chi ha 5mila euro in banca : Il reddito di cittadinanza ? Solo a chi è davvero al verde. E per 'al verde' si intende anche che oltre a non avere un lavoro non abbia nemmeno qualche piccolo risparmio, che magari centellina perché ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : con una casa 200 euro in meno - con due Niente assegno : Tutto quel mondo va riconvertito in elettrico e ibrido', ha sottolineato ancora Di Maio. Il premier Giuseppe 'Conte porterà a casa le legge di Bilancio' nelle trattative con la Commissione europea, ...

Manovra - in Commissione i primi emendamenti del governo : Niente Reddito di cittadinanza e Fornero : Teleborsa, - governo e maggioranza, al lavoro per provare ad uscire dall'impasse sulla Manovra economica, presentano alla Commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di 54 emendamenti: 39 ...

