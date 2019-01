Neymar | sfida a footvolley con la campionessa Guitler

Neymar contro Natalia Guitler : sfida al teqball : L'attaccante del Paris Saint Germain, infatti, è stato sfida to al teqball da Natalia Guitler , regina di questo sport,. Il teqball è a metà tra calcio e ping-pong , si gioca con un normale pallone da ...

Psg in apprensione per gli infortuni di Neymar e Mbappé in vista della sfida con il Liverpool : Riguardo Mbappe , il quotidiano Le Parisien afferma che l'infortunio alla spalla subito dal campione del mondo, sia solamente una forte contusione. Entrambi dovrebbero saltare la sfida di Ligue 1 ...