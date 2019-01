Netflix rimuove episodio Patriot Act in Arabia Saudita | polemiche

blogo

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)è sotto accusa per aver rimosso undiAct di e con Hasan Minhaj in, su richiesta del regno. Il secondodella serie comico-satirica americana è finito nel mirino - secondo quanto riportano i media britannici - dopo aver criticato il principe ereditario Mohammed Bin Salman per il presunto omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.Khashoggi, giornalista critico sull'operato della famiglia reale, è stato ucciso nel consolatoa Istanbul nell'ottobre scorso. L'inizialmente ha negato la morte, prima di affermare che era stato strangolato a morte dopo un alterco.Act inpubblicato su TVBlog.it 02 gennaio 2019 11:47.