Netflix | le novità di gennaio nel catalogo italiano

Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sbarcano su Netflix in Virgin River : le novità sulle star di The Walking Dead e The Originals : Buone notizie per i fan di The Walking Dead e The Originals visto che Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sono già pronti a buttarsi in una nuova avventura targata Netflix, Virgin River. La protagonista sarà proprio la nostra Jessie che nella serie sarà chiamata a vestire i panni di Melinda Monroe pronta a lasciarsi tutto alle spalle e la sua Los Angeles per iniziare una nuova vita come infermiera professionista nella remota California ...

Netflix : ecco le novità che arriveranno a Gennaio 2019 : Netflix come ogni mese ci anticipa le nuovissime uscite che arriveranno sulla piattaforma, dopo un anno passato con grandi arrivi (e purtroppo anche qualche cancellazione di troppo) Netflix inizia il 2019 con un mese davvero ottimo. Qui di seguito trovate tutte le novità che arriveranno, ci teniamo a precisare come sempre che i giorni di uscita possono essere soggetti a cambiamenti. 1 Gennaio: Una serie di sfortunati eventi (stagione tre) Pinky ...

Netflix presenta in Brasile le novità : torna 'Stranger things' : In occasione del Brazil Comic Con Netflix ha presentato nuove serie e grandi rinnovi con teaser, trailer e molto altro. LE SERIE . THE UMBRELLA ACADEMY , 15 febbraio 2019, . E' una nuova serie tratta ...

Netflix : le novità di dicembre sul catalogo italiano : "Roma" di Cuarón, gli spettacoli di Bruce Springsteen e Ellen DeGeneres, una promettente serie tedesca e una miniserie tratta da "La collina dei conigli"

Netflix - tutte le serie e le novità di Novembre - Super Guida TV : 'Baby' è una serie ispirata al fatto di cronaca che alcuni anni fa ha portato alla luce un traffico di baby squillo proprio nel rinomato quartiere Parioli di Roma. Non solo serie italiane nel nuovo ...

Netflix : le novità di novembre sul catalogo italiano : La serie italiana "Baby", la nuova stagione di "Narcos" e il film western dei fratelli Coen, tra le altre cose The post Netflix: le novità di novembre sul catalogo italiano appeared first on Il Post.