Nel 2018 uccisi trentasei sacerdoti

Juventus - per Alex Sandro 31 partite in Serie A senza sconfitte Nel 2018 : Tra i tanti record segnati dalla Juventus nel 2018 , ne spicca anche uno personale: Alex Sandro è il calciatore che ha giocato più partite di Serie A nell'anno solare appena finito senza mai perdere. ...

Vigili del fuoco : 750mila operazioni di soccorso Nel 2018 : Nel corso del 2018 sono stati 755.379 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai Vigili del fuoco , una media di oltre 2.000 al giorno: si è registrata una riduzione rispetto al 2017, quando gli interventi furono 900.000, dato sul quale aveva inciso l’emergenza per gli incendi boschivi che, nel 2018 , grazie al meteo migliore oltre che alla rimodulazione del dispositivo di soccorso , è diminuita sensibilmente. In Sicilia e Lombardia ...

Leonardo Chenal primo nato Nel 2019 - Emma Francesca Treves ultima Nel 2018 : Pesa 3 chili e 450 grammi , come il fratellino Gabriele quando nacque nel 2014, ed è venuto al mondo alle 1,42 di oggi martedì 1 gennaio Leonardo Chenal , il primo bimbo nato in Valle d'Aosta nel 2019 . ...

L'Eredità - Flavio Insinna chiude il 2018 Nel peggiore dei modi : "L'inganno continua" - altra grave accusa : Anche a Capodanno non mancano le polemiche su L'Eredità . Sotto accusa , ancora una volta, Flavio Insinna e gli autori Rai che spianerebbero la strada a questo o quel concorrente. Nella puntata andata in onda il 31 dicembre secondo alcuni telespettatori la favorita sarebbe stata Alessandra. I giudizi

Ricatti online - truffe e cyberbullismo : denunce in aumento Nel 2018 : Ricatti online, truffe e cyberbullismo: denunce in aumento nel 2018 Il rapporto della Polizia Postale sulle attività svolte quest'anno: 940 i casi di estorsione. In costante aumento diffamazioni online e cyberbullismo. Per il contrasto all'hate speech monitorati oltre 5mila spazi virtuali. Denunciate frodi finanziarie per 38 mln di ...