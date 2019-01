Nel 2018 sono aumentati i suicidi nelle carceri italiane Un rapporto

Usa : Nel 2018 morti 376 migranti illegali al confine : ... che registra i decessi di migranti, inclusi rifugiati e richiedenti asilo, sulle rotte migratorie in tutto il mondo. A perdere la vita 214 uomini, 20 donne e 4 bambini, che si sommano a 138 vittime ...

Juventus - per Alex Sandro 31 partite in Serie A senza sconfitte Nel 2018 : Tra i tanti record segnati dalla Juventus nel 2018 , ne spicca anche uno personale: Alex Sandro è il calciatore che ha giocato più partite di Serie A nell'anno solare appena finito senza mai perdere. ...

Apple e Samsung hanno dominato le vendite di smartphone premium Nel Q3 2018 : Stando ai dati raccolti da Counterpoint Research, il segmento degli smartphone premium è cresciuto notevolmente e a dominarlo sono state Samsung ed Apple L'articolo Apple e Samsung hanno dominato le vendite di smartphone premium nel Q3 2018 proviene da TuttoAndroid.

Vigili del fuoco : 750mila operazioni di soccorso Nel 2018 : Nel corso del 2018 sono stati 755.379 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai Vigili del fuoco, una media di oltre 2.000 al giorno: si è registrata una riduzione rispetto al 2017, quando gli interventi furono 900.000, dato sul quale aveva inciso l’emergenza per gli incendi boschivi che, nel 2018, grazie al meteo migliore oltre che alla rimodulazione del dispositivo di soccorso, è diminuita sensibilmente. In Sicilia e Lombardia ...

Leonardo Chenal primo nato Nel 2019 - Emma Francesca Treves ultima Nel 2018 : Pesa 3 chili e 450 grammi , come il fratellino Gabriele quando nacque nel 2014, ed è venuto al mondo alle 1,42 di oggi martedì 1 gennaio Leonardo Chenal, il primo bimbo nato in Valle d'Aosta nel 2019. ...

L'Eredità - Flavio Insinna chiude il 2018 Nel peggiore dei modi : "L'inganno continua" - altra grave accusa : Anche a Capodanno non mancano le polemiche su L'Eredità. Sotto accusa, ancora una volta, Flavio Insinna e gli autori Rai che spianerebbero la strada a questo o quel concorrente. Nella puntata andata in onda il 31 dicembre secondo alcuni telespettatori la favorita sarebbe stata Alessandra. I giudizi

Ricatti online - truffe e cyberbullismo : denunce in aumento Nel 2018 : Ricatti online, truffe e cyberbullismo: denunce in aumento nel 2018 Il rapporto della Polizia Postale sulle attività svolte quest'anno: 940 i casi di estorsione. In costante aumento diffamazioni online e cyberbullismo. Per il contrasto all'hate speech monitorati oltre 5mila spazi virtuali. Denunciate frodi finanziarie per 38 mln di ...

Bohemian Rhapsody è il film più visto in Italia Nel 2018 : Nel mondo, intanto, il film con protagonista uno straordinario Rami Malek supera i 670 milioni di incasso: 'È una grande soddisfazione chiudere l'anno con questo risultato' ha commento l'...

In Sicilia record di confische Nel 2018 : La criminalità organizzata Siciliana è sempre attiva nell'economia. Niente spari, solo affari. Così la mafia continua ad infiltrarsi negli appalti pubblici grazie alle aziende da controllate. In ...

2018 è stato anno decisivo. Belcastro : Nel 2019 diversi cantieri aperti : Accorciamento dei tempi burocratici e riduzione dei costi per l'ente attraverso un'accurata politica di risparmi. Confermata e riconosciuta capacità di progettazione. Marketing territoriale, grandi ...

I momenti più trash della tv Nel 2018 : dal Gf Vip alle risse a Forum e Uomini e Donne : Sono stati tanti i momenti trash della tv nel 2018: dalla furiosa litigata di Ilary Blasi con Corona, a Nadia Rinaldi e il suo balletto sexy mentre era ipnotizzata fino alla rissa nello studio di U&D ...

Da Salvini ad Ancelotti - il 2018 di Napoli Nelle foto di KontroLab : L’agenzia fotografica KontroLab augura a tutti i Napolisti buon 2019 e lo fa con le foto più belle e significative del 2018 a Napoli; da Salvini a Di Maio, a Luigi de Magistris, Roberto Fico, Carlo Ancelotti. Tanto per fare qualche nome. 001 002 MLP16214 copia.jpg MLP16740 copia.jpg 005 006 RB071315.jpg ...

Uomini e Donne : Giulia e Andrea - Tina e Chicco tra le coppie che si sono lasciate Nel 2018 : Il 2018 non è stato un anno fortunato per le coppie che si sono formate a Uomini e Donne: molti amori sbocciati grazie a Maria De Filippi, infatti, sono finiti proprio nel corso degli ultimi 12 mesi. sono ben dieci le unioni nate nel programma di Canale 5 ad essere naufragate: dal matrimonio di Tina Cipollari e Chicco Nalli alle separazioni tra Mattia e Vittoria, Mariano e ValenTina, Alex e Alessandro. La rottura che ha fatto più rumore tra ...