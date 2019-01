NBA oggi | il programma e gli orari delle partite notte tra il 2 e il 3 gennaio

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers - NBA oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Il giorno scelto è quello di Natale, la cornice è quella della Oracle Arena di Oakland: il primo scontro dell’anno tra i Golden State Warriors campioni NBA e i nuovi Los Angeles Lakers di LeBron James è arrivato, e visto che gli incontri natalizi sono tra i più sentiti della regular season, c’è da scommettere che le scintille non saranno poche. Golden State ha vissuto, finora, una stagione senza il concetto di dominio su tutto e su ...

Boston Celtics-Philadelphia 76ers - NBA oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : NBA Christmas Day con in programma cinque partite. Una di queste sarà anche una grande classica come Boston Celtics-Philadelphia 76ers. Una rivalità storica, che si è riaccesa lo scorso anno con una bellissima serie nelle semifinali della Eastern Conference. Anche in questa stagione le due squadre hanno come obiettivo quello di centrare il titolo di conference per poi giocarsi le Finals. Boston si affida ad un’organizzazione di squadra ...

NBA oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il calendario completo : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si vivrà sotto l’albero. Cinque partite in programma, un vero e proprio spettacolo a partire dalle ore 18.00 con la sfida tra New York e Milwaukee. In serata spazio a Houston-Oklahoma con la sfida tra Harden e Westbrook, poi una classicissima come Boston-Philadelphia e in piena notte i Los Angeles di LeBron James fanno visita ai campioni in ...

NBA - San Antonio Spurs - pioggia di triple e vittoria contro Minnesota : 17 punti di Belinelli : San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 124-98 Gli Spurs sono guariti già da un po', anche se in attacco i texani stanno migliorando partita dopo partita per chimica, intesa e precisione, come ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...