NBA – Jusuf Nurkic nella storia NBA | pazzesco 5×5 contro i Kings

sportfair

: RT @MarcoAMunno: Nottata storica per Jusuf Nurkic: 24 punti 23 rimbalzi 7 assists 5 rubate 5 stoppate Primo giocatore con 20+20 in un 5x5… - JoeLegnani : RT @MarcoAMunno: Nottata storica per Jusuf Nurkic: 24 punti 23 rimbalzi 7 assists 5 rubate 5 stoppate Primo giocatore con 20+20 in un 5x5… - Peppe_Doronzo : RT @MarcoAMunno: Nottata storica per Jusuf Nurkic: 24 punti 23 rimbalzi 7 assists 5 rubate 5 stoppate Primo giocatore con 20+20 in un 5x5… - alessandroP86 : se amate le statistiche da oggi amerete @bosnianbeast27 Jusuf Nurkic primo 5x5 con almeno 20p+20r ?? @NBA -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)si guadagna un postoNBA con una prestazione eccezionale: il centro di Portland mette a segno un super 5×5é un giocatore dal grande talento che, sfortunatamente per i tifosi dei Blazers, mostra in maniera altalenante. Ieri notte però, nel successo suiha sfornato una prestazione eccezionale, guadagnandosi un postodel basket NBA. Il centro bosniaco ha chiuso la gara, vinta da Portland all’overtime, con un clamoroso 5×5 da 24 punti, 23 rimbalzi, 7 assist, 5 rubate e 5 stoppate. Prima di lui in stagione solo Anthony Davis aveva realizzato un 5×5, lo scorso 21 novembrei Sixers. Da quando l’NBA tiene conto di stoppate e rubate (1973-1974) solo 12 giocatori hanno fatto registrare un 5×5: Hakeem Olajuwon ne ha realizzati 6 in carriera ed é il primatista all time in ...