NBA | Gallinari realizza 21 punti ma Philadelphia supera i Los Angeles Clippers

NBA - Gallinari realizza 21 punti ma Philadelphia batte i Los Angeles Clippers : NEW YORK, STATI UNITI, - L'ottima partita di Danilo Gallinari non basta ai Clippers per evitare il ko interno con i Philadelphia 76ers che si impongono 119-113. L'ala azzurra mette a referto 21 punti, ...

NBA - risultati : Belinelli vince il derby azzurro - Gallinari non basta ai Clippers' : Serata storta in tutti i sensi per LA con ben 18 palle perse che hanno pesato come macigni nell'economia della gara merito sopratutto di una gran difesa San Antonio che conferma l'ottimo momento ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

NBA - Williams ribalta i giovani Lakers - Gallinari e Clippers avanti tutta : LA Lakers - LA Clippers 107-118 I Clippers , 21-14, vincono faticando una partita non bella regolando i Lakers , 20-16, decimati dalle assenze. Per i Clippers è la vittoria numero 22 nelle ultime 25 ...

NBA 2019 - Danilo Gallinari insegue l’All-Star Game : “Tifosi italiani - votatemi”. L’azzurro a caccia di un sogno : Danilo Gallinari sta disputando una buona stagione con i Los Angeles Clippers, il cestista italiano si sta esprimendo su ottimi livelli e si sta facendo sentire con una certa frequenza dall’arco dei tre punti. Il 30enne è ormai un punto di riferimento in questa squadra, ora attesa da otto partite in casa nelle prossime undici giornate della NBA: sarà un momento fondamentale della stagione che sarà determinante anche in vista dei ...