Nba | bene i Raptors su Utah con 45 punti di Leonard

Risultati Nba – Lakers ko senza LeBron - il derby di Los Angels porta in trionfo i Clippers : bene anche Pelicans e Thunder : Il derby di Los Angeles finisce in gloria per i Clippers, i Lakers colano a picco senza LeBron: male anche Timberwolves e Spurs I Risultati NBA della notte italiana mostrano un tabellino con 10 match giocati in questo 29 dicembre. La partita che però ha attirato più di tutte le attenzioni dei tifosi e dei media è il derby tra i Lakers ed i Clippers. Le due squadre di Los Angeles si sono affrontate a viso aperto allo Staples Center, dove il ...

Risultati Nba – Harden versione MVP! Bene Bucks e Sixers : Lakers ko senza LeBron - Warriors sconfitti all’overtime : Harden stende i Celtics con una prestazione da MVP! Vittorie per Bucks e Sixers contro Knicks e Jazz, Lakers sconfitti dai Kings in assenza di LeBron James, Warriors ko contro i Blazers all’overtime: i Risultati dei match della notte NBA Ancora appesantiti da pranzi e cene sotto le feste? Forse noi lo siamo ancora, ma non James Harden ha già smaltito tutto! ‘Il Barba’ gioca da MVP e trascina i Rockets alla rimonta verso le zone nobili ...

Risultati Nba – Warriors ko - sorridono i Lakers di LeBron James! Bene anche gli Utah Jazz : Steph Curry ed i suoi Golden State Warriors cedono ai Lakers di LeBron James, sorridono gli Utah Jazz: i Risultati delle partite di NBA della notte Dopo le partite di ieri, anche nella notte italiana tra Natale e Santo Stefano i campioni di NBA hanno regalato spettacolo dai parquet americani. Natale amaro per i Golden State Warriors, che hanno ceduto davanti al pubblico di casa ai Los Angeles Lakers per 101-127. La sfida tra Curry e LeBron ...

Nba - Toronto allunga - bene i Clippers : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Tante gare e tanto spettacolo nella notte Nba, che ha visto brillare soprattutto le stelle di Lebron James, Danilo Gallinari e Kawhi Leonard, autentici mattatori con le loro ...

Risultati Nba – LeBron in tripla doppia fa volare i Lakers : bene anche Mikwaukee e Spurs : LeBron James in stato di grazia porta alla vittoria i Lakers, bene anche gli Spurs di Belinelli e i Bucks di Antetokounmpo Nella notte italiana 10 sono stati i match giocati oltreoceano validi per la regoular season NBA. Tra questi, all’alba nel nostro Paese si è assistito all’avvincente incontro tra i Lakers ed i Pelicans. Un magnifico LeBron James, sempre più in stato di grazia, ha fatto segnare una tripla doppia a suo nome ...

Basket - Nba : Golden State ha ripreso a correre - bene i Clippers di Gallinari : NEW YORK - I Warriors sono tornati. I campioni in carica della Nba hanno ripreso a macinare risultati e spettacolo, e risalgono in classifica nella Western Conference, mettendosi alle spalle della ...

Nba - ko Houston - bene Boston e Portland : ANSA, - ROMA, 7 DIC - Tre sole partite nel turno Nba di questa notte, che peraltro non registrava sfide di rilievo per la classifica. I Rockets perdono male contro Utah Jazz, e il punteggio netto di ...

Risultati Nba – Sorridono Warriors e Cavaliers - bene Gallinari nella notte italiana : Vittorie per Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, bene Gallinari: tutti i Risultati della notte NBA Il basket americano regala sempre tanto spettacolo, come quello andato in scena nella notte italiana. Tante le sfide di NBA che hanno tenuto svegli tutti gli appassionati della palla a spicchi americana. Splendida vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Detroit Piston, per 83-110. Adams ha trascinato al successo la sua squadra, con ...

Nba - Hezonja schiaccia e imita Iverson - Giannis Antetokounmpo non la prende bene : 'Alla prossima gli tiro un pugno' : Le immagini di quanto successo ieri sera nel primo quarto della sfida tra Milwaukee Bucks e New York Knicks ormai hanno già fatto il giro del web. Lanciato in contropiede, Mario Hezonja è volato a ...

Nba - i Warriors vincono ancora. Bene gli Spurs di Belinelli : ROMA - Torna il sorriso in casa dei Golden State Warriors , alla terza vittoria consecutiva, seppur sofferta, dopo un periodo nero che è costato anche la perdita del primato in classifica. Nella notte ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers in vetta - vince anche Belinelli. Bene Toronto e Oklahoma : NEW YORK - Danilo Gallinari dà spettacolo e guida Los Angeles in testa alla classifica, Belinelli contribuisce alla vittoria degli Spurs, completando una notte positiva per gli azzurri dell'Nba. A ...

Nba - i Clippers di Gallinari volano in testa. Bene anche gli Spurs di Belinelli : ROMA - I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari al comando della Western Conference: questa la novità che la notte Nba , alla ripresa dopo la festa del ringraziamento, porta a un torneo mai così ...

Nba - all'asta per beneficenza le scarpe di Dinwiddie : ogni gara un'invenzione diversa : Da Muhammad Ali a Colin Kaepernick, da Allen Iverson a Chauncey Billups, da Stan Lee a Spike Lee: ogni volta che scende in campo la guardia dei Brooklyn Nets indossa un paio di scarpe 'customizzate' ...

Risultati Nba – Ennesima vittoria per i Raptors : bene anche Blazers - Nets e Wizards : In trasferta vincono Raptors, Blazers e Nets: in casa trionfano solo i Washington Wizards Nella notte italiana quattro sono stati i match della regoular season NBA ad andare in scena. Sul parquet dei palazzetti oltreoceano i Toronto Raptors mettono a segno una vittoria in trasferta, che gli permette di collezionare la 14ª vittoria stagionale. Sugli Orlando Magic, la squadra di Kawhi Leonard (autore di 18 punti) vince per soli due punti e ...