Napoli | missione turca per un talento che piace a City e Liverpool

Napoli - non esegue aborto d’urgenza : medico licenziato dall’Asl per omissione di assistenza : Per non eseguire un aborto d’urgenza un medico si sarebbe dichiarato obiettore. L’intervento è stato compiuto da un suo collega e il ginecologo è stato licenziato dall’Asl per omissione di assistenza. È tutto avvenuto a luglio, come riporta La Repubblica, all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano (Napoli”. Vittima della vicenda, suo malgrado, una donna alla diciottesima settimana di gravidanza. La donna era arrivata in ...