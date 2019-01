Napoli | l’agente di Hamsik | “Se rinnoverà chiuderà la carriera in azzurro”

Napoli - l’agente di Todibo non si nasconde : “il club azzurro ha già confermato l’interesse per il giocatore” : Il procuratore di Todibo ha parlato anche di Malcuit, sottolineando come speri di essere il terzino più impiegato in stagione “Ndombélé affare complesso per il Napoli? Assolutamente. Ha un grande futuro, però purtroppo non credo che possa essere realistico pensarlo al Napoli. Poi nel calcio non si sa mai. Napoli su Todibo? No su questa vicenda preferisco non rispondere. Che il club ha espresso un interesse si può dire. Credo che il ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Chi lo critica non capisce niente di calcio” : Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del suo assistito: “Marek sta bene non ho parlato con lui direttamente dopo la partita. Ho letto i giornali, c’è un po’ di amarezza nell’aver letto che è stato il peggiore contro il Liverpool. La sua per me è stata una buona prestazione e non si tiene conto di quella che è stata la pressione del Liverpool. Non mi sembra ...

Calciomercato Napoli - Hysaj via a gennaio? L’agente lo allontana dall’Italia : “Trattativa Hysaj–Chelsea gennaio? Quello che hanno scritto non è da escludere, perché Hysaj era richiesto dal Chelsea anche in estate. Mi sembra che in quel ruolo Zappacosta non sia di gradimento a Sarri e credo ci voglia un altro giocatore. Non posso escluderlo“. Mario Giuffredi, agente dell’esterno albanese, apre a un possibile addio al Napoli. “Non esiste in questo momento dell’anno una società che ...

Napoli - l’agente di Mario Rui : “Rinnovo? Forse in primavera avrà altre idee” : Mario RUI – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’ottima prova del terzino del Napoli nella sfida di campionato contro l’Atalanta: “Non l’ho proprio sentito dopo la partita perché è andato a rilassarsi, noi siamo di poche parole, non andiamo dietro a ciò che […] L'articolo Napoli, l’agente di Mario Rui: ...

Calciomercato Napoli - l’agente di Hysaj : “Forse via a gennaio” : Calciomercato Napoli, Hysaj VIA A GENNAIO?- Mentre in campo si pensa a non perdere ulteriore terreno dalla Juventus, oltre che a qualificarsi agli ottavi di Champions, dietro le scrivanie si lavora alle mosse di mercato per il prossimo gennaio. Rimane, e rimarrà, la suggestione Cavani, ma in entrata non si prevedono grossissimi colpi da parte […] L'articolo Calciomercato Napoli, l’agente di Hysaj: “Forse via a gennaio” ...

L’agente di Hysaj : «I giornalisti napoletani massacrano il Napoli» : “Guardate come trattano Hysaj” Mario Giuffredi, agente di Hysaj, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha duramente attaccato l’ambiente Napoli, soprattutto quello giornalistico. «È incredibile come stanno trattando Hysaj, ora tutti pensano che sia scarso come dicono i giornalisti napoletani. Dovrebbero domandarsi come mai i giocatori abbiano grande mercato, poi magari va Hysaj al Chelsea e scopriranno che non è così scarso». Prosegue ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Ogni anno possibile addio - poi resta sempre” : Napoli Hamsik – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del centrocampista del Napoli: “Ogni estate c’è una squadra che si interessa a Marek e due anni fa – ha detto – anche il Borussia Dortmund ha preso informazioni. C’è stato un interesse, ma le parti non sono […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Ogni anno possibile addio, poi resta ...

L’agente di Fabian Ruiz : «Napoli piazza ideale - siamo qui per Ancelotti» : Le parole di Miguel Alfaro Miguel Alfaro, procuratore di Fabian Ruiz, è intervenuto ad un evento WyScout a Milano, e ha parlato del centrocampista del Napoli. Queste le dichiarazioni più significative, raccolte da Tuttomercatoweb: «L’impatto con la Serie A è sempre difficile, lui è stato gestito alla grande da Ancelotti. Il mister ha voluto tanto Fabian, il calciatore ha scelto Napoli per lui, ora è inserito negli schemi ed è stato ...

Calciomercato - il Napoli può cedere Hysaj : a rivelarlo è l’agente del calciatore : Hysaj non è più così certo della sua permanenza al Napoli, le offerte per il terzino destro non mancano, sopratutto dal suo mentore Sarri Il Napoli potrebbe presto cedere il proprio terzino Hysaj. A rivelarlo è stato l’agente del calciatore, Mario Giuffridi, il quale parlando a Radio Crc ha svelato l’interesse del Chelsea e non solo: “Il Chelsea su Hysaj? Se vedete che sta giocando Malcuit e il Napoli sta cercando altri ...

Napoli - l’agente di Hamsik non si sbilancia sul futuro dello slovacco : Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc complimentandosi con il suo assistito per la presenza numero 512: “È stato davvero fantastico. Mi sono subito congratulato con Marek. Quando ho condotto la trattativa per portarlo in azzurro mai avrei pensato che potesse giocare solo per il Napoli e raggiungere un traguardo così importante. È vero che la Coppa Italia è un trofeo importante, ma lui vuole ...

Napoli - l’agente di Cavani svela il futuro dell’attaccante : Fernando Guglielmone, agente di Edinson Cavani, è stato intervistato da SportNews.eu ed ha annunciato il futuro del suo assistito: “A Edinson piace Napoli ma resta al Paris Saint Germain. Sono suggestioni della stampa italiana ma io non ho avuto contatti con De Laurentiis per un suo ritorno alla corte di Ancelotti. Per il futuro tutto è possibile ma devono esserci le condizioni affinché possa tornare a Napoli. Il Psg non regala ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Addio a gennaio? Voci ridicole” : Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 riguardo le Voci relative ad un possibile addio già a gennaio del calciatore. Le Voci parlano di un ritorno di fiamma di alcuni club cinesi, pronti ad acquisirne le prestazioni già dalla prossima sessione di mercato invernale. “Marek è concentrato sul lavoro con il Napoli, le Voci […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Addio ...