Napoli | guinzaglio a compagna che voleva lasciarlo Ultime notizie | condannato | ha

Napoli - la compagna vuole lasciarlo e lui le mette il guinzaglio al collo : arrestato : Attimi di paura e di pura follia quelli vissuti a Napoli, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia dopo aver picchiato la compagna e averle in seguito messo il guinzaglio del cane al collo. All'arrivo del 118, la donna è stata immediatamente trasportata all'ospedale più vicino, mentre l'uomo, giudicato per direttissima, è stato condannato e arrestato. La vicenda Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Napoli per aver messo in atto un ...