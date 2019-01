Napoli | donna tenuta al guinzaglio dal fidanzato | l' uomo è stato arrestato

Botti - gravi un ragazzo e una donna. Due uomini perdono una mano. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. Una donna di 36 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Rummo...

Botti - donna colpita da un razzo : grave. Ragazzo perde la mano - un altro ustionato al volto. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. In provincia di Milano, a Cesate, un giovane è in gravi condizioni dopo lo scoppio di...

La donna invasa dalle formiche al San Giovanni Bosco di Napoli è morta : È morta la 70enne dello Sri Lanka,cThilakawathie Dissianayake, invasa dalle formiche nel novembre scorso mentre era ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale 'San Giovanni Bosco' di Napoli. Dopo la segnalazione, la donna rimase nello stesso reparto. Il suo avvocato Hillary Sedu ha presentato denuncia alla Procura di Napoli."La mancanza di cure - spiega Sedu - ha provocato nella donna piaghe da decubito profondissime che le ...

Daniela Falanga - prima donna transessuale eletta presidente di Arcigay Napoli : 'Abbiamo incontrato migliaia di ragazzi e ragazze, abbiamo attraversato decine di scuole, modificato l'idea di mondi diversi dal mondo - continua - Abbiamo nutrito di nuove consapevolezze chi ...

Choc a Napoli - aggredisce donna col coltello e la violenta : arrestato : Alle prime luci dell'alba gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato e del Commissariato Decumani hanno arrestato A.M.,37enne napoletano, per il reato di violenza sessuale e ...