Napoli | Barella il primo obiettivo per rinforzare la rosa RUMORS

Il Napoli alza la posta per arrivare a Barella

Il Napoli che verrà tra Barella e Kouamè (RUMORS) : A due giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato invernale in casa Napoli si pensa già al mercato che verrà. In queste settimane il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, ha iniziato a tessere la tela con Cagliari e Genoa per provare a strappargli Barella e Kouamè. Suggestione Barella Sul centrocampista italiano classe '97 ci sono da tempo Inter e Napoli. Un talento cristallino, un potenziale crack della Serie A che, nel Cagliari di Maran, si sta ...

Napoli - ecco la decisione su Barella : Il Napoli abbandona la pista Nicolò Barella . Secondo Rai Sport , il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di mollare il centrocampista del Cagliari : troppo alta la richiesta di Giulini .

Calciomercato Napoli - si vuole chiudere per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ...

Napoli - attacco a Barella in difesa di Allan

Calciomercato Napoli - super offerta al Cagliari per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, super offerta al Cagliari per ...

Rabiot verso Barcellona : super offerte del PSG per Allan e del Napoli per Barella : Che, sempre secondo il Corriere dello Sport , a sua volta si butterebbe su Barella proponendo al Cagliari 20 milioni più Rog e Ounas.

Napoli - obiettivi Chiesa e Barella per giugno - RUMORS - : Altro obiettivo, invece, è il difensore francese dello Stoccarda, Benjamin Pavard , grande protagonista con la maglia della propria Nazionale nel Mondiale di Russia, laureandosi campione del Mondo a ...