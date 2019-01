Muriel si presenta | le prime parole da calciatore della Fiorentina

calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Laha piazzato il colpo, il colombiano si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione. Ecco le importanti dichiarazioni dizione dell'ex Sampdoria: "Sono molto, molto contento di essere qua. Ho parlato diverso tempo fa con il Direttore e gli ho dato la mia parola che sarei venuto a Firenze ed ora sono qui. Ho grandissima voglia di iniziare, non vedo l'ora di scendere in campo e di giocare. Qui c'è un calcio che conosco molto bene, voglio dimostrare quanto valgo". Un colpo da novanta per lacon l'obiettivo di qualificarsi in Europa League.