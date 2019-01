Multe per eccesso di velocità | si cambia

Libretto al portatore - scattano le Multe per chi non li ha estinti : come chiuderli in banca o alle Poste : Con l'arrivo del 2019 sarà obbligatorio estinguere i libretti al portatore, sia postali che bancari. In base alla normativa antiriciclaggio, chi detiene i libretti dovrà inoltrare richiesta al proprio istituto di credito o ufficio postale, seguendo tre modalità: chiedere la conversione in Libretto d

Capitaneria di Porto di Pozzallo - "Confine illegale" : Multe per 37 mila euro : Confine illegale è il nome dell'operazione della Capitaneria di Porto di Pozzallo avviata a fine novembre sulla fascia costiera. multe 37 mila euro

Multe più salate dal 1° gennaio Stangata per chi corre troppo : Verso i rincari delle Multe dall'1 gennaio 2019. La legge prevede l'aggiornamento biennale delle sanzioni al Codice della strada con un incremento che, come comunicato dall'Istat, sarà del +2,2%. Ma i consumatori Segui su affaritaliani.it

Natale a Napoli - pioggia di Multe per i baretti di Chiaia e una folla da record : La pioggia ha scoraggiato molti avventori e la ressa degli altri anni non c'è stata. Il bruch della Vigilia di Natale a Chiaia è stato comunque molto disagevole per i residenti, per...

Basket - Multe per quattro società in serie A - : Sono stati resi noti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della undicesima giornata di serie A di Basket. Minacce agli arbitri, lanci di monete e utilizzo di fischietti: ce n'è per tutti i ...

Multe - "brutta sorpresa" a inizio 2019 per tutti gli automobilisti italiani : L'ufficialità non c'è al momento, arriverà solo con la pubblicazione del decreto ministeriale. Ma la legge parla chiaro e...

Spray al peperoncino vietato a Capodanno - previste maxiMulte La mappa dei Comuni : Spray al peperoncino vietato a Capodanno in molte città italiane: l'arma di autodifesa completamente legale in Italia non è la benvenuta ai festeggiamenti in piazza e sindaci di...

Crostacei e mozzarelle 'non a norma' : Multe per 36mila euro nel Casertano - : In quest'ultima settimana i carabinieri forestali della provincia di Caserta hanno proceduto ad attività di controllo sui prodotti alimentari destinati al consumo nel periodo natalizio. La diffusa ...

Multe - nuovi aumenti per l'anno 2019 - cosa bisogna sapere? : Quando entreranno in vigore? bisogna dire che per gli aumenti delle Multe previste nel 2019 è necessaria ancora la pubblicazione del decreto del ministero dell'Economia sulla Gazzetta Ufficiale a ...

Divieto di circolazione per auto con targhe straniere - Toninelli esulta : “Fioccano le Multe” : Da qualche settimana è entrato in vigore una norma, contenuta nel Dl Sicurezza, che vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di girare con veicoli a targa estera. Il ministro Toninelli esulta per i primi risultati prodotti dal Divieto appena introdotto: "Con noi questi furbetti hanno finito di fare i loro comodi: la norma che abbiamo scritto è entrata da poco in vigore ma già sta facendo la differenza. Dalle notizie che mi arrivano, ...