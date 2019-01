Multe e cartelle fino a mille euro | come scoprire se sono state cancellate

Pace fiscale - la guida. Tutti gli sconti su cartelle - Multe e liti : Al via la prima fase operativa della Pace fiscale . E sulla rampa di lancio, tra le varie formule per mettersi in regola con il Fisco, ci sono le sanatorie flash sugli accertamenti . Ma sul sito dell' ...

Equitalia - Multe e cartelle : nuovo condono in arrivo - debiti cancellati o in saldo : Esiste un provvedimento che interessa moltissimi contribuenti italiani e che fa tanto discutere proprio perché molto atteso. Si tratta della “Pace Fiscale”, il nuovo maxi provvedimento con il quale il governo Conte sembra orientato a concedere nuove occasioni di sanare i debiti con lo Stato [VIDEO] da parte dei contribuenti alle prese con cartelle esattoriali, multe, Tasse e tributi non pagati. L’esecutivo sembra orientato a concedere regole più ...