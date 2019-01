MotoGP | tutti i piloti e le squadre del Mondiale 2019 L’elenco completo e le nazionalità

MotoGP - Valentino Rossi dj nella notte di San Silvestro : il Dottore fa ballare tutti a Madonna di Campiglio - c'è anche Cecilia Rodriguez [... : Il nove volte campione del mondo ama la musica ed il divertimento e, nella notte di San Silvestro, ha vestito i panni di dj per qualche minuto , non è la prima volta>>> VEDI QUI , : Valentino Rossi ...

MotoGP – Valentino Rossi dj nella notte di San Silvestro : il Dottore fa ballare tutti a Madonna di Campiglio - c’è anche Cecilia Rodriguez [VIDEO] : Valentino Rossi fa ballare tutti nel veglione di Capodanno di Madonna di Campiglio: il Dottore diventa dj per una notte, mentre Cecilia Rodriguez danza sulla sua musica Valentino Rossi ha festeggiato il capodanno a Madonna di Campiglio: il Dottore si trova nella località sciistica da qualche giorno ormai, in compagnia della sua bella fidanzata Francesca Sofia Novello e del suo gruppo di amici, col quale ama divertirsi in pista, con ...

MotoGP – Dall’incontro col Papa al 7° titolo Mondiale : un 2018 ricco di emozioni per Marquez - tutti i suoi ricordi mese per mese [GALLERY] : Dall’incontro con Messi a quello con Papa, passando per i festeggiamenti per il settimo titolo Mondiale e l’operazione alla spalla: Marquez ricorda il suo 2018 con un’immagine per ogni mese nelle sue storie Instagram La stagione 2018 di MotoGp ha regalato grande spettacolo dalle piste di tutto il mondo. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, con diverse gare ...

MotoGP – Valentino Rossi spiazza tutti - rivelazioni sorprendenti del Dottore sul suo ritiro : “ho firmato - ma…” : Il pilota pesarese è tornato a parlare del suo futuro, facendo importanti rivelazioni circa il suo ritiro Periodo di riposo per Valentino Rossi, che si gode le festività natalizie in famiglia prima di concentrarsi sulla pRossima stagione. Il Dottore vuole cancellare l’ultimo Mondiale, chiuso senza vittorie per colpa non solo del livello della Yamaha, ma anche per un pizzico di sfortuna che lo ha accompagnato per lunghi tratti della ...

MotoGP – Alessandro Borghese ed il decimo titolo di Valentino Rossi : “lo vuole a tutti i costi - ma…” : Alessandro Borghese, Valentino Rossi ed il decimo titolo del Dottore: il parere dello chef italiano Valentino Rossi non ha disputato una stagione troppo soddisfacente e facile: il Dottore ha dovuto faticare a causa di problematiche che non permettono a lui e al suo compagno di squadra di poter lottare con i migliori in sella alla Yamaha. Il team di Iwata sta lavorando sodo per permettere ai due piloti di poter lottare per il titolo nella ...

MotoGP – Valentino Rossi ‘smaschera’ Bagnaia : “mi vuole fregare! Sono tutti emozionati - ma poi in pista vogliono battermi” : Valentino Rossi ironizza sull’emozione di Pecco Bagnaia: il ‘Dottore’ è ben conscio delle abilità del pilota dell’Academy che in pista sarà un avversario in più da battere Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, Valentino Rossi ha risposto a diverse domande su ciò che lo aspetta durante l’offseason e la preparazione in vista della nuova stagione. Una domanda in particolare ha fatto sorridere il ...

MotoGP – Operazione riuscita per Marc Marquez : tutti i dettagli dell’intervento alla spalla subito dallo spagnolo : Marc Marquez è stato operato oggi alla spalla presso l’ospedale universitario Dexeus di Barcellona: tutti i dettagli dell’Operazione subita dal 7 volte campione del mondo di MotoGp Dopo aver concluso la stagione 2018 con i test di Valencia e Jerez in vista del campionato di MotoGp 2019, Marc Marquez si è recato presso l’ospedale universitario Dexeus di Barcellona per una preventivamente programmata Operazione. ...

MotoGP – Valentino Rossi non va in vacanza : l’invito social a tutti gli appassionati delle due ruote : Valentino Rossi invita tutti i suoi tifosi al Ranch di Tavullia: si prospetta un weekend di fuoco con la 100km dei campioni La stagione 2018 di MotoGp è terminata ormai da qualche settimana: i piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo il Gp di Valencia per altri quattro giorni di test, due proprio sul circuito Ricardo Tormo due gironi dipo l’ultima gara dell’anno e altri due martedì e mercoledì scorso a Jerez de ...

MotoGP - operazione riuscita per Michele Pirro : il pilota della Ducati saluta tutti dal letto d’ospedale [FOTO] : Il collaudatore della Ducati si è sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla, sui social poi ha tranquillizzato tutti sull’esito dell’operazione operazione riuscita, problema risolto e spalla tornata come nuova. Michele Pirro si è sottoposto nella serata di ieri all’intervento resosi necessario dopo la terribile caduta del Mugello, quando il collaudatore della Ducati si rese protagonista di un incidente davvero ...

MotoGP - Jack Miller non si nasconde : “sono invidioso di Valentino Rossi - tutti aspettano il suo ultimo…” : Il pilota australiano ha parlato di Valentino Rossi, svelando la sua ammirazione nei confronti del Dottore Nessuna vittoria, solo cinque podi. Un bottino così magro Valentino Rossi non lo otteneva dal biennio in Ducati, un periodo che il Dottore ha deciso di rimuovere. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Il 2018 però gli ha riportato in mente i vecchi fantasmi, senza però abbatterlo o instillargli in testa cattivi pensieri. Dal suo esordio ...

MotoGP - Test Valencia – Sensazioni positive in casa Yamaha - ma Uccio porta tutti con i piedi per terra : “direzione giusta - ma…” : Uccio Salucci riporta tutti con i piedi per terra: il braccio destro di Valentino Rossi consapevole del tanto lavoro da fare in casa Yamaha Si è disputata ieri la prima giornata dei Test di Valencia di MotoGp: al termine della sessione, interrotta con un po’ di anticipo a causa dell’arrivo della pioggia, il più veloce in pista è stato Maverick Vinales, seguito da Marquez e Rossi. Giornata positiva in casa Yamaha: i piloti hanno ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : tutti in pista con le moto 2019 per due giorni di grande importanza - tra volti nuovi e cambi di casacca : Dopo la scorpacciata di pioggia del fine settimana, i piloti si preparano per la due-giorni di Test previsti a Valencia martedì 20 e mercoledì 21 (le previsioni meteo, state tranquilli, prevedono sole e buone temperature). Sono in arrivo 12 ore complessive (sei per giornata, suddivise in due turni da tre ore) di capitale importanza in vista della prossima annata. I piloti della motoGP, infatti, saranno impegnati sul tracciato intitolato a ...