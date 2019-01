MotoGp | Lorenzo | ' Con la Honda guido molto meglio'

MotoGp - Jorge Lorenzo lancia il guanto di sfida a Marc Marquez : “Voglio batterlo - con la Honda mi trovo meglio rispetto alla Ducati” : Inutile negarlo, la maggiore attrazione in vista del prossimo Mondiale di MotoGP sarà quel che lo spagnolo Jorge Lorenzo saprà fare in sella alla Honda. Il tanto discusso ed inatteso passaggio dalla Ducati alla moto di Tokyo è il tema cardine di una stagione nella quale il Team HRC ufficiale si presenta con i crismi del “Dream Team“. Del resto un’accoppiata che riunisce il maiorchino e il campione del mondo uscente Marc Marquez ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : 'Honda squadra vincente come Barcellona e Real Madrid' : Non c'è una squadra al mondo più importante e più vincente". Cosa hai pensato la prima volta che hai provato la tua nuova moto? "L'ultima stagione ho guidato una moto completamente diversa, la Ducati ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : 'Voglio battere Marquez - la Honda si adatta meglio della Ducati al mio stile di guida' : È stato il primo in Spagna e la persona che ha potenziato lo sport in questo paese. È incredibile che Repsol fosse lì a supportarlo in quel momento.' La presentazione della squadra è fissata per il ...

MotoGp – Addio Ducati - comincia ufficialmente una nuova avventura per Lorenzo : le sue prime parole da pilota Honda : Archiviati i due anni di alti e bassi con la Ducati, Jorge Lorenzo è pronto per iniziare la sua nuova avventura: le prime parole del maiorchino da pilota Honda Con l’arrivo del 2019 è ufficialmente iniziata l’avventura di Jorge Lorenzo in Honda. Il maiorchino ha avuto modo di provare la sua nuova moto, grazie alla concessione datagli dalla Ducati, già nel 2018, al termine della stagione di MotoGp, nelle prime due sessioni di ...

MotoGp - Marc Marquez su Lorenzo : “Non aveva senso mettere un veto. Se mi batte lo farà con la stessa arma” : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non stava più sulla pelle : il primo post del 2019 è dedicato alla Honda [FOTO] : Jorge Lorenzo non vedeva l’ora di poter essere a tutti gli effetti un pilota Honda: il primo post social del 2019 è dedicato alla sua nuova avventura Jorge Lorenzo non sta più nella pelle: il pilota maiorchino non vedeva l’ora di poter finalmente essere a tutti gli effetti un pilota Honda. Lorenzo ha dovuto attendere l’arrivo del 2019 per poter dire ufficialmente addio alla Ducati, con la quale lo legava un contratto ...

MotoGp – Marquez non si fa intimorire dall’arrivo di Lorenzo : “saremo pistola contro pistola” : Marc Marquez e la nuova convivenza ai box con Jorge Lorenzo: le parole del campione del mondo di MotoGp sulla nuova avventura che sta per iniziare Il 2019 si prospetta un anno ricco di emozioni: tante le novità e lo spettacolo previsto nel mondo dello sport, in particolar modo per quanto riguarda i motori. Il campione del mondo di MotoGp dovrà affrontare una nuova sfida, che partirà proprio dai suoi stessi box: Marquez, infatti, avrà un ...

MotoGp – Jorge Lorenzo saluta il 2018 con ottimismo : “visto che sono una persona positiva ho deciso di lasciarvi queste immagini” : Jorge Lorenzo chiude il 2018 con positività e ottimismo: il post del maiorchino nell’ultimo giorno dell’anno è dedicato alle emozioni vissute con la Ducati La stagione 2018 di MotoGp non è stata splendida per Jorge Lorenzo: il maiorchino dopo aver faticato molto per trovare la confidenza giusta in sella alla DesmosediciGp, che gli ha permesso di competere con i migliori e di conquistare ben tre vittorie con la Ducati, ha deciso ...

MotoGp - Mondiale 2019 : le coppie dei top-team. Dovizioso favorito con Petrucci - possibile “corrida” in Honda tra Marquez e Lorenzo? : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora ben lontano all’orizzonte, ma un primo notevole punto di interesse riguarderà i box, prima ancora che moto e asfalto. Nella prossima stagione un aspetto che non andrà minimamente sottovalutato sarà rappresentato dalle coppie di piloti che prenderanno parte al campionato. Tutti i top-team hanno al via una line-up di grande livello, ma ognuna nasconde insidie e scenari che, al momento, potrebbero essere del ...

MotoGp - non c’è pace per Dovizioso : arriva un’altra pesantissima frecciata firmata Jorge Lorenzo [FOTO] : Rispondendo alla domanda di un giornalista su Dovizioso, Lorenzo ha lanciato l’ennesima velenosissima frecciata all’ormai ex compagno Jorge Lorenzo continua a lanciare velenosissime frecciate all’indirizzo di Andrea Dovizioso, commentando in maniera aspra le domande rivoltegli dai suoi followers su Twitter. Lo spagnolo, passato alla Honda dopo due anni alla Ducati, non perde occasione per dimostrare il proprio astio nei ...

MotoGp - l’avvertimento di Puig a Jorge Lorenzo : “Marquez è un vero animale - se Jorge non si adatta…” : Interrogato sul dualismo tra Marquez e Lorenzo nella prossima stagione, il capo della HRC ha espresso il proprio punto di vista Il dream team è bello e pronto, la Honda si prepara ad attaccare il titolo mondiale 2019 con due punte. Marc Marquez infatti sarà affiancato nientemeno che da Jorge Lorenzo, pronto a ritornare al top dopo due anni difficili in Ducati. / AFP PHOTO / Josep LAGO Non sarà facile vedersela però con il campione in ...