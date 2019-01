MotoGp | Ciabatti mette Petrucci con le spalle al muro | “battere Dovizioso? No | ecco quale

sportfair

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il direttore sportivo della Ducati si è soffermato sulla stagione che sta per iniziare, parlando di quelli che dovranno essere gli obiettivi di DaniloSalutato Jorge Lorenzo, la Ducati riparte con la coppia tutta italiana formata da Andreae Danilo, con quest’ultimo promosso a pilota ufficiale dopo i quattro anni in Pramac.Un’opportunità da cogliere al volo per il ternano, che dovrà convincere il team di Borgo Panigale ad allungargli un contratto che al momento vale solo per il 2019. Interrogato su quelli che dovranno essere gli obiettivi di, Paolonon ha avuto dubbi: “Danilo dovrà fare fronte a una pressione maggiore, il suo obiettivo dovrà essere vincere per la prima volta una gara ine lottare costantemente nelle prime cinque posizioni in classifica” le parole del direttore sportivo della Ducati a ...