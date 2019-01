MotoGp – Addio Ducati | comincia ufficialmente una nuova avventura per Lorenzo | le sue

MotoGp - Andrea Iannone e il grave lutto : 'Addio Silvio - con te i miei anni più belli'. Il mondo Ducati piange : Tutto il dolore di Andrea Iannone in una foto. Il pilota della Suzuki ha voluto ricordare su Instagram Silvio Sangalli , il coordinatore del team Ducati di MotoGp scomparso venerdì a soli 54 anni: '...

MotoGp – Cadalora dice addio a Valentino Rossi - le parole dell’ex coach del Dottore : “ecco i motivi della mia decisione” : Luca Cadalora motiva la sua decisione di dire addio al ruolo di coach di Valentino Rossi: le parole dell’ex campione di motociclismo E’ ufficialmente terminata l’attività in pista per il 2018 per i piloti della MotoGp: ieri si sono conclusi i test di Jerez de la Frontera con un importante annuncio in casa Yamaha. Luca Cadalora, coach di Valentino Rossi, ha deciso di interrompere la sua collaborazione col Dottore. Un ...

MotoGp – Cadalora si ferma - Valentino Rossi ironico anche dopo l’addio del suo coach : “ci ha elegantemente detto di no” : Valentino Rossi e Luca Cadalora si dicono addio: le parole del Dottore dopo la decisione del suo coach E’ stato annunciato ieri l’addio tra Luca Cadalora e Valentino Rossi: al termine della seconda giornata dei test di Jerez de la Frontera, il coach del Dottore ha preso la sua decisione di non proseguire la sua avventura al fianco del nove volte campione del mondo. Nessun problema personale tra i due grandi campioni del ...

MotoGp – Valentino Rossi e Luca Cadalora si dicono addio? Nei prossimi giorni la decisione del coach del Dottore : Dai test di Jerez de la Frontera un’importante novità da casa Yamaha: Luca Cadalora e Valentino Rossi potrebbero presto dirsi addio Importanti novità da Jerez de la Frontera, non solo per quanto riguarda aspetti tecnici sulle moto che i piloti della MotoGp stanno provando nell’ultima giornata di test del 2018. E’ da casa Rossi che arriva un clamoroso rumor: sembra che le strade del Dottore e di Luca Cadalora si stiano per ...

MotoGp – Le strade di Ducati e Lorenzo si separano : il post d’addio di Paolo Ciabatti è : Paolo Ciabatti dice addio a Jorge Lorenzo con un dolce post sui social: le parole del direttore sportivo del team di Borgo Panigale E’ terminata l’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati: al termine di due anni complicati, fatti di difficoltà e di qualche grande soddisfazione, il maiorchino è pronto per salire in sella alla Honda, oggi e domani, nei test IRTA di Valencia. La Ducati non si è opposta e, così come accaduto due anni ...

Pedrosa dice addio alla MotoGp - il post di ringraziamento ai fan è commovente : “sarete per sempre nel mio cuore” : Dani Pedrosa ha corso a Valencia l’ultima gara della sua carriera in MotoGP il pilota spagnolo ha voluto rivolgere un dolce messaggio ai fan prima del suo ritiro Sotto il diluvio universale che si è abbattuto su Valencia, Dani Pedrosa ha corso l’ultima gara di MotoGP della sua carriera. Il pilota spagnolo, ha chiuso la gara di Valencia in 5ª posizione, classificandosi 11° alla fine del Motomondiale 2018, l’ultimo della ...

MotoGp - GP Valencia - Petrucci dà l'addio a Pramac : 'Avventura bellissima - il Team mi mancherà' : Weekend di addii e passaggi di consegne in MotoGP: da Dani Pedrosa che si prepara al ruolo di collaudatore in Ktm a Jorge Lorenzo, che nel 2019 prenderà il suo posto in Honda consegnando la sua Ducati ...

MotoGp – Adesso è ufficiale : Ducati e Stoner si dicono addio - il comunicato : Si conclude la collaborazione tra Casey Stoner e Ducati: il comunicato ufficiale Nell’ultimo periodo si è tanto parlato del rapporto di collaborazione tra Ducati e Casey Stoner, collaudatore e testimonial ufficiale del team di Borgo Panigale. Adesso, alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, arriva la comunicazione ufficiale della rottura tra i due: “Ducati e Casey Stoner hanno deciso di non ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : la gara d’addio tra Jorge Lorenzo e la Ducati. Un ultimo anno di odio e amore : Non tutti i matrimoni riescono alla perfezione, è così nella vita di tutti i giorni, figuriamoci nel motorsport. In questa casistica entra assolutamente il binomio Jorge Lorenzo e Ducati, un rapporto nato con tanti sogni di gloria e concluso probabilmente nel peggiore dei modi, in un clima da “tutti contro tutti” che ha coinvolto la dirigenza e, anche, il suo compagno di scuderia Andrea Dovizioso. Questo fine settimana, dunque, si ...