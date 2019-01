Moglie mette all' asta marito usato su eBay per 18 euro

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Rivendere i regali di Natale non graditi su internet è ormai la prassi a cui molti di noi sono abituati, ma unatedesca ha fatto di più: durante le Feste, una 40enne di Amburgo ha deciso di fare uno scherzo a suondolo in vendita su. Con un simpatico annuncio ha offerto ilonline per soli 18, trattabili.La notizia è stata riportata da Berlino Magazine, una pubblicazione in lingua italiana online di cultura e attualità che si propone come ponte culturale tra la Germania e l'Italia. La donna ha dichiarato alla Berliner Morgenpost di aver ricevuto varie risposte e un riscontro molto positivo dagli altri utenti. L'annuncio, pubblicato per gioco, è stato in seguito rimosso dal sito."Nei primi giorni delle vacanze di Natale mi sono semplicemente resa conto che non siamo più compatibili: cedo volentieri mio ...