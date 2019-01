Usa - Mitt Romney attacca Trump 'Non ha le qualità per fare il presidente' : Il mondo sta guardando un' America che ha perso autorevolezza e che per riguadagnarla deve sanare i fallimenti della politica interna, ad esempio promuovendo politiche che ci rafforzino piuttosto che ...

