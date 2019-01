Ministero degli Esteri russo | accesso consolare USA all' americano arrestato

Il Ministero dei Trasporti : “Si va verso lo stop degli aumenti per i pedaggi autostradali” : Si respira aria di ottimismo al Mit per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. In particolare, riferiscono fonti Mit, il blocco riguarderà anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25). Per alcune concessionarie, sottolineano le stesse fonti, si arriverà invece a ritocchi minimi e i g...

Autostrade - fonti Ministero dei Trasporti : “Verso blocco degli aumenti dei pedaggi” : Il ministero dei Trasporti giudica ormai “certa” la sterilizzazione degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. Lo si apprende da fonti del dicastero guidato da Danilo Toninelli in vista del 1° gennaio, giorno in cui solitamente si registra il consueto balzello dei pedaggi. C’è “aria di ottimismo”, fanno sapere dal Mit. In particolare, il blocco riguarderà Autostrade per l’Italia e ...

LIBIA - ISIS RIVENDICA ATTENTATO AL Ministero degli ESTERI/ Ultime notizie - 8 morti : Al Serraj sotto assedio : ATTENTATO LIBIA, RIVENDICA l'ISIS: kamikaze contro il MINISTERO DEGLI ESTERI, sono almeno tre i morti. Ultime notizie terrorismo: cinque feriti.

L’ISIS ha rivendicato l’attentato al Ministero degli Esteri libico a Tripoli : La provincia dello Stato Islamico in Libia, il gruppo libico affiliato all’ISIS, ha rivendicato l’attentato compiuto martedì al ministero degli Esteri libico a Tripoli, nel quale sono state uccise almeno due persone (secondo alcune fonti del governo libico i morti

Libia - assalto al Ministero degli Esteri di Tripoli : almeno 3 morti : almeno tre persone, un funzionario e due attentatori, sono morte a causa di un assalto al ministero degli Affari Esteri libico a Tripoli. L'attacco è stato portato avanti in due diversi momenti: prima un'esplosione di un'autobomba e poi una sparatoria all'interno del secondo piano dell'edificio.Continua a leggere

Attacco kamikaze in Libia - colpito il Ministero degli Esteri a Tripoli : Esplosione presso la sede del Ministero degli Esteri libico a Tripoli. Lo riferiscono i media locali, secondo cui il bilancio è di almeno tre morti. Secondo alcuni testimoni, l'esplosione è stata accompagnata anche da colpi d'arma da fuoco. Dalle immagini diffuse dai siti libici si vede una densa colonna di fumo sprigionarsi dall'edificio principale del Ministero. Secondo la prima ricostruzione di fonti della sicurezza libica, si ...