Milano | Sala | frecciata al governo | ' Non trovano tempo per la principale città italiana'

Sala - sindaco Milano : 'Ho sperato per tutta la vita di portare Totti all'Inter' : In occasione del'intervista di fine anno, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha trovato anche il tempo per un curioso siparietto legato al mondo del calcio. Noto sostenitore dell'Inter, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha mostrato una maglia della Roma dell'ex capitano Francesco Totti , sul quale ha dichiarato: ' Ho sperato ...

Milano 2019 - gli auguri e l impegno di Beppe Sala 'Felice di quanto fatto - ora tocca alle periferie' : Il saluto a un 2018 che lo ha reso 'Felice come non mai per quanto sto facendo', gli auguri e i propositi per un 2019 in cui Milano 'non deve fermarsi, ma migliorarsi e accelerare' e le riflessioni di ...

Sala : il governo continua a ignorare Milano - mi sento isolato : Milano, 29 dic., askanews, - 'Più che accerchiato mi sento un po' solo e credo che il governo stia sbagliando a ignorare il valore di Milano'. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ...

Procura Figc : "Per noi Inter-Napoli andava sospesa". Il sindaco Sala : "Scuse a Koulibaly a nome di Milano" : "Quei buu sono stati una vergogna, se li risento lascio lo stadio". De Magistris: "Cori Inter-Napoli? Il Paese vive razzismo di Stato"

Koulibaly dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli : «Fiero di essere francese - senegalese - napoletano - uomo». Sala : «Quei buu una vergogna - mi scuso a nome di Milano» : «Mi dispiace la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle, di essere francese, di essere senegalese, napoletano:...

Beppe Sala (sindaco di Milano) : «Mi sono vergognato - l’Inter chieda scusa a Koulibaly» : “Ai prossimi buu, lascerò lo stadio” Il testo dell’intervento del sindaco di Milano Beppe Sala sulla sua pagina facebook. Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che spesso penso a lui, a quando andavamo insieme a San Siro. Ho preso freddo, mi sono agitato, ho esultato per la vittoria ...

Koulibaly - il sindaco Sala : «Milano si scusa - l’Inter dia la fascia di capitano a Asamoah» : Duro invece il primo cittadino di Napoli de Magistris: «Siamo in in un Paese che vive sempre piu’ di razzismo di Stato». Intanto l’Inter rischia almeno la squalifica di un settore dello stadio

Giuseppe Sala : Io - Milano e le colpe del Pd : Perché no? «Perché io rappresento una politica competente e garbata, invece in questo momento i cittadini apprezzano una politica urlata e promesse del tipo "Aboliremo la povertà". E poi i ...

Leonardo Di Caprio fa i complimenti a Milano - il sindaco Beppe Sala : ‘Ti aspettiamo’ : Leonardo Di Caprio posta una foto di Milano e delle sue palme su Instagram, complimentandosi per la “svolta verde” e Beppe Sala non se lo fa dire due volte: “Ti aspettiamo qui!” cinguetta il sindaco su Twitter. Nella speranza di vedere l’attore hollywoodiano noto per il suo impegno a favore dell’ambiente (ma anche per la sua avvenenza e per le sue relazioni sentimentali burrascose) passeggiare all’ombra ...

Leonardo DiCaprio elogia Milano su Instagram - il sindaco Beppe Sala : “Grazie Leo - ti aspettiamo” : Milano sta vivendo il suo momento d’oro: la città della Madonnina è prima in Italia per qualità della vita e ora anche Leonardo DiCaprio l’ha elogiata pubblicamente con un lungo post su Instagram. L’attore premio Oscar ha voluto infatti mostrare il suo sostegno e il suo apprezzamento per le scelte di sostenibilità ambientale intraprese da Milano. E non si è fatta attendere la risposta del sindaco Beppe Sala che, dopo aver messo ...

Beppe Sala invita Leonardo DiCaprio a Milano dopo un post su Instagram : Beppe Sala invita Leonardo DiCaprio a Milano. Il sindaco della città non si è lasciato sfuggire l'occasione di provare ad accogliere l'attore americano in Lombardia in seguito ad un post su Instagram che sta facendo rapidamente il giro del momento. Sul suo account Instagram, Leonardo Di Caprio ha postato un'immagine del Duomo di Milano con un repost da @greenmatters nel quale si comunica l'intenzione dell'amministrazione milanese di piantare ...

Leonardo DiCaprio elogia Milano" sempre più verde". Sala ringrazia e lo invita in città : Elogio di Milano. Leonardo DiCaprio si congratula con la città sul suo profilo Instagram per il piano 'green' che prevede di piantare 3 milioni di alberi in città entro il 2030. "Milano è l'ultima città ad avere abbracciato" un piano per diventare sempre più verde "in modo significativo", ha scritto l'attore, molto attivo sulle tematiche ambientaliste, postando una foto del Duomo con le palme che decorano il ...

Milano - appello di Sala ai senzatetto : non dormite all'aperto : Milano, askanews, - "Non dormite all'aperto perché fa troppo freddo e nei dormitori c'è ancora posto". È l'appello ai senzatetto del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha visitato la sede dell'...