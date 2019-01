Milano | clochard trovato senza vita

Freddo : morti 2 clochard - a Milano e Roma : 13.29 Il Freddo comincia a mietere le prime vittime, tra chi non ha un luogo dove riparare. A Roma, un senzatetto polacco di 50 anni è stato trovato morto in strada. Sul corpo nessun segno di violenza.L'ipotesi è un malore,forse legato al Freddo. Un caso analogo a Milano.Un clochard di 62 anni,romeno,è stato trovato a terra non lontano dall'ospedale Fatebenefratelli dove spesso i senzatetto cercano rifugio per la notte.Scattati i soccorsi, ma ...

Milano - ordinano 60 pizze ma è uno scherzo : il titolare del locale le regala ai clochard : Qualcuno gli aveva ordinato non una ma ben 60 pizze prenotando una sala del locale: era stato solo uno scherzo e i tavoli allestiti erano rimasti deserti. E' quanto accaduto la sera di Natale a Roberto Smenghi, giovane e generoso titolare di una pizzeria di Milano. L'uomo è andato oltre il risentimento, quantomai legittimo, tramutando una spiacevole disavventura professionale in un caritatevole gesto di solidarietà verso i clochard. E così, ...

Milano - una preghiera interreligiosa per i clochard

Clochard muore in stazione a Milano : ANSA, - Milano, 18 DIC - Un Clochard algerino di 51 anni è morto la notte scorsa all'interno della sala d'attesa della stazione ferroviaria di Porta Genova, a Milano. Sul corpo non ha segni evidenti ...

Maltempo : a Milano nei centri liberi 200 posti per clochard : Sono ancora 200, su oltre 2000, i posti liberi nei centri per senzatetto del Comune di Milano messi in campo per il piano freddo. L’amministrazione apre progressivamente i diversi centri mano a mano che si si riempiono quelli gia’ a disposizione. E’ gia’ aperto da qualche giorno il mezzanino della metropolitana della Stazione Centrale, giovedi’ verra’ aperto un centro in via Giorgi, un nuovo centro permanente ...

Piano antifreddo per clochard - a Milano 2.700 posti letto : Milano, askanews, - "Siamo in campo da alcuni giorni con un Piano significativo che arriverà a dotare la città di 2.700 posti letto per le persone senzatetto". A spiegarlo è l'assessore alle Politiche ...

Milano - in terapia intensiva per shock da freddo : clochard 67enne rischia la vita : Trovato in via Grassi con una temperatura corporea molto bassa e battito cardiaco lento e debole. Ora è in terapia intensiva

Milano - un clochard muore assiderato : 15.00 Un senzatetto è morto assiderato a Milano, nella zona Est della città. L'uomo, 47 anni, era su una panchina. Si tratterebbe di uno straniero. Quando sono arrivati i soccorsi era già deceduto. A un primo esame, il corpo non presenta segni di violenza.Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi.

