Milan | gli abbonamenti per il girone di ritorno a partire da 195 euro

Milan - un difensore verso il Cagliari : Il Cagliari accelera per Gabriele Bellodi , difensore di proprietà del Milan . Secondo Sky Sport , il difensore classe 2000 vestirà la maglia del club rossoblù a partire dalla prossima estate.

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Juventus su James Rodriguez - l’Inter sogna Kroos. Milan : Muriel o Gabbiadini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Milano 2019 - gli auguri e l impegno di Beppe Sala 'Felice di quanto fatto - ora tocca alle periferie' : Il saluto a un 2018 che lo ha reso 'Felice come non mai per quanto sto facendo', gli auguri e i propositi per un 2019 in cui Milano 'non deve fermarsi, ma migliorarsi e accelerare' e le riflessioni di ...

Milan-Barrios - spunta il nuovo rinforzo di gennaio : i dettagli : MILAN BARRIOS- Come riportato dai colleghi di “SportMediaset”, il Milan sarebbe pronto a puntare dritto su Wilmar Barrios, 25enne incontrista colombiano del Boca Juniors. Il giocatore ha una clausola da 27 milioni di euro, ma il club rossonero potrebbe aprire ad un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto. Gattuso avrebbe richiesto un nuovo centrocampista […] L'articolo Milan-Barrios, spunta il nuovo rinforzo ...

Milan - non bastano gli imprevisti per piegare uno come Gattuso : voto 6 - 5 : Chi è deluso dal Milan non considera il peso degli infortuni: Gattuso ha perso prima Biglia e Bonaventura, poi Romagnoli e Musacchio insieme a Caldara, infine Higuain, cioè mezza squadra titolare. E non ha riserve all' altezza. Eppure è lontano un punto dal quarto posto, il reale obiettivo di questa

Milan-Quagliarella - aggiornamenti : interesse concreto dei rossoneri : MILAN QUAGLIARELLA – Leonardo e la dirigenza rossonera continuano a cercare rinforzi per il mercato di gennaio. La volontà, è quella di raggiungere a tutti i costi la qualificazione Champions che, con i rallentamenti di Roma, Lazio e Inter sembra essere sempre meno un’utopia. Il Milan, i giocatori, i tifosi e la dirigenza ci […] L'articolo Milan-Quagliarella, aggiornamenti: interesse concreto dei rossoneri proviene da ...

Concerti Capodanno a Milano - Roma - Napoli - Bari : tra gli ospiti Irama - Nek e Il Volo : Il Capodanno 2019 è ormai alle porte e anche quest'anno saranno milioni gli Italiani che attenderanno l'arrivo del nuovo anno in piazza. A Milano, Napoli, Roma, Bari si svolgeranno dei Concerti live, nei quali si esibiranno numerosi artisti della scena italiana tra cui Irama, ma anche Benji e Fede, idoli delle teenager. Alcuni di questi Concerti potranno essere seguiti anche in diretta televisiva sulla generalista Rai e su Mediaset. Capodanno ...

Ultrà morto a Milano - l'allarme del gip : rischio rappresaglie tra fazioni : Milano - La prima avvisaglia due giorni fa: un pullman di tifosi del Torino è stato preso a sassate da supporter del Bologna. L'agguato del 26 dicembre a due chilometri dallo stadio di San Siro, ...

Milan - Pato in lacrime : “voglio tornare in Brasile” : Sfuma il ritorno in Italia di Pato ed in particolar modo al Milan, alla base del mancato trasferimento anche problemi di tipo personale. Intervista al programma televisivo ‘Esporte Espetacular‘, in onda su ‘Rede Globo, l’intenzione è tornare il Brasile, a sorella Gisele è stata colpita da una malattia. “È stato un periodo molto difficile”, ha affermato, in lacrime, Pato, come riportato oggi dall’agenzia di stampa ‘ANSA’. Pato ...

Mercato - Muriel-Milan : salta l'accordo. Il colombiano sceglie la Fiorentina : Dietrofront: il matrimonio tra Muriel e il Milan non s'ha da fare, direbbe il Manzoni. Dopo la vittoria contro la Spal, più di una voce di Mercato accostava l'esterno colombiano ai rossoneri. Sulle ...

Sconcerti a CM : 'Juve arrogante con Ronaldo - Higuain è il problema del Milan. Giù le mani dagli arbitri - il Var...' : La verità è che vorremmo l'eliminazione fisica del ruolo dell'arbitro che però, dati alla mano, è la persona più selezionata del mondo del calcio. Gli arbitri sono 50.000 e in serie A ne arrivano 15-...

VIDEO Milano sconfitta in campionato! Primo ko per l’Olimpia nella Serie A di basket - impresa di Avellino : gli highlights : Milano è clamorosamente incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato. L’Olimpia, reduce da un importante tour de force tra Serie A ed Eurolega, è stata battuta da Avellino al Pala Del Mauro: dopo 12 vittorie consecutive, i ragazzi di Pianigiani si sono dovuti arrendere contro una fantastica Sidigas che va oltre i problemi societari e mette sotto la capolista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

Gattuso : "Milan gagliardo - Higuain gol importante" : 'Abbiamo tenuto bene il campo, con una prestazione gagliarda. Non era facile ribaltare il risultato, mi è piaciuta la mentalità della squadra. Ma siamo riusciti a recuperare, anche se alla fine ...

Milan-Spal - Gattuso soddisfatto : “siamo gagliardi - Suso salterà la Supercoppa” : Milan-Spal, Gattuso è parso felice di come ha giocato la squadra e del ritrovato Higuain, solo un piccolo rammarico in merito a Suso Milan-Spal, Gennaro Gattuso si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il collega Semplici. Il tecnico rossonero è parso contento di quanto visto oggi a San Siro, con tre punti ed un Higuain che ha ritrovato la rete dopo un lungo digiuno: “La squadra mi è piaciuta tanto, abbiamo fatto ...