Migranti : Spagna primo ingresso Med 2018 : Il balzo in avanti è dovuto alla politica dei porti chiusi di Italia e Malta e la chiusura della rotta dalla Turchia alla Grecia. La maggioranza degli immigrati che arrivano in Spagna hanno come ...

Spagna - Migranti nascosti in materassi sigillati per superare il confine : scoperti dagli agenti a Melilla : La Guardia civil ha scoperto due giovani migranti subsahariani nascosti all’interno di due materassi, nel tentativo di raggiungere Melilla, l’enclave spagnola in Marocco. I due materassi, sigillati e coperti da un telo di plastica trasparente, erano stati caricati sul tetto di un furgone. L’ autista è fuggito in Marocco appena scoperto dagli agenti, ma è stato poi catturato e arrestato. Il video della scoperta è stato caricato ...

Migranti : oltre 600 soccorsi tra Marocco e Spagna in 48 ore : ANSAmed, - RABAT, 28 DIC - Più di 600 Migranti sono stati tratti in salvo, tra la notte scorsa e la giornata di ieri, nel braccio di Mediterraneo tra Marocco e Spagna. I soccorsi sono partiti dalla ...

Migranti - la nave di Open Arms con 311 persone a bordo è attraccata in Spagna dopo una settimana in mare : È attraccata venerdì mattina nel porto di Crinavis, a poca distanza dalla città di Algeciras, in Spagna, la nave dell’ong Proactiva Open Arms con a bordo 311 Migranti soccorsi il 21 dicembre scorso nel Mediterraneo, di fronte alle coste libiche. Delle persone a bordo, 139 sono minorenni. dopo il no di Malta, Francia, Tunisia e dell’Italia, sabato scorso la Spagna aveva autorizzato l’attracco della nave nei porti spagnoli. Ora i Migranti verranno ...

